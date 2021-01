Sergio advierte de la fortaleza del Levante en su feudo

El técnico del Real Valladolid, Sergio. EFE / Ballesteros/Archivo

Lunes, 21 ene (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha advertido sobre la "fortaleza" del Levante en su feudo, donde ha ido adquiriendo "confianza y determinación" para cambiar su dinámica, por lo que espera un partido complicado, para el que, además, sigue contando con numerosas bajas.

El Yamiq, Jota y Miguel Rubio siguen aislados por covid-19 y, aunque el defensa marroquí realizará el test para ver si ya ha pasado el coronavirus, no ha podido ejercitarse con el grupo, y a estos se añaden, por lesión, Marcos André, Raúl Carnero, Kiko Olivas, Javi Sánchez, Janko, Waldo, Guardiola y Fede San Emeterio.

Además, Roque Mesa ha sido sancionado con dos partidos, lo que Sergio considera "una pena", puesto que "estaba haciendo buenos partidos" y se ha convertido en "un jugador importante" para el equipo, pero ha "cometido un error y debe pagar el castigo, por un arrebato del que debe aprender, para que no vuelva a tenerlo".

La falta de centrales y delanteros hace que sean dos posiciones que requieren de un refuerzo en el mercado invernal pero, en este sentido, "hay que saber dónde está cada uno, los condicionantes que requiere un fichaje, la predisposición o el dinero, para que puedan venir jugadores", ha explicado.

"Esperamos que esos refuerzos vengan lo antes posible, pero de momento el equipo ha demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos roles y situaciones y cuenta con energía máxima y la sensación de que nos pasan muchas cosas y hemos seguido saliendo adelante", ha precisado.

Respecto a Levante, le preocupa "la velocidad que tiene arriba, su 4-4-2, con bandas que interiorizan mucho, descargan mucho con los delanteros para pillarte en transiciones, cuenta con gente rápida por fuera, que propone un ida y vuelta del que debemos rehuir y, a balón parado, tiene algún arma escondida para hacer daño".

"En el Levante, míster y jugadores van de la mano y, aunque comenzaron dubitativos, han vuelto a estar fuertes en su campo, con inicios atrevidos y buenas transiciones que nos forzarán a equilibrar la parcela defensiva para poder sacar nuestros argumentos", ha añadido.

Y si bien el Levante también cuenta con la importante ausencia de Campaña, que es "capital" para ellos, han surgido otros jugadores como "Jorge de Frutos, Morales o Melero", junto a sus dos puntas, que son "versátiles, rompen a la espalda, van a las diagonales y tienen gol", ha analizado el técnico catalán.

En opinión de Sergio González, una vez ha concluido la primera vuelta liguera "a pesar de todos los problemas que se han vivido, el equipo está fuera del descenso" pero siendo "autoexigentes", es la primera vuelta "con menos puntos", y esperaba haber tenido un "2" en el primer dígito, y no solo 19.

"Aunque hubiéramos querido tener más, hay que ser positivos y pensar que en la segunda vuelta no puede pasarnos todo lo que ha ocurrido en la primera. Si seguimos en esta dinámica, lograremos mejores resultados y no debería haber problemas para conseguir el objetivo de la permanencia", ha matizado.

Respecto al sorteo de Copa del Rey, que se realizará este viernes, Sergio ha comentado que los equipos de Primera "siempre tienen la obligación de pasar ronda, pero es complicado, como se ha podido ver" y por ello "no tiene preferencias" en cuanto al rival, puesto que su objetivo inmediato es "sacar el mejor once posible y hacer un buen partido ante Levante", ha concluido.