Reino Unido y la UE, sumidos en una disputa por el rango diplomático del bloque europeo

El Reino Unido no quiere otorgarle a Joao Vale de Almeida (i) pleno estatuto diplomático como se hace con el resto de los embajadores y quiere tratar a la delegación comunitaria como representante de una organización internacional, según pudo saber la cadena británica. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 21 ene (EFE).- El Reino Unido y la Unión Europea (UE) están sumidos en una aparente disputa por el estatuto del embajador comunitario en Londres, dado que las autoridades británicas se niegan a concederle plena jerarquía, revela este jueves la BBC.

El Reino Unido no quiere otorgarle a Joao Vale de Almeida pleno estatuto diplomático como se hace con el resto de los embajadores y quiere tratar a la delegación comunitaria como representante de una organización internacional, según pudo saber la cadena británica.

El ministerio de Exteriores insiste en que Vale de Almeida y sus funcionarios no tengan los mismos privilegios e inmunidad que disfrutan los diplomáticos en virtud de la Convención de Viena.

De esta manera, el embajador de la UE no podría presentar sus cartas credenciales a la reina Isabel II, jefa de Estado, como hacen los embajadores de otras delegaciones diplomáticas.

La decisión británica contrasta con la de más de 140 países en los que la UE tiene representación y donde sus embajadores disfrutan de plenos derechos diplomáticos.

Según la BBC, el Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, ha escrito al ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, para manifestarle su profunda "preocupación".

"Su servicio nos ha enviado una borrador de propuesta para un acuerdo establecido sobre el que tenemos serias preocupaciones. Los arreglos ofrecidos no reflejan el carácter específico de la UE, ni responde a la futura relación entre la UE y el Reino Unido como importante país tercero", según una carta remitida por Borrell a Raab, a la que la BBC afirma este jueves haber tenido acceso.

Este arreglo no garantizaría -añade la misiva- los "privilegios e inmunidad" que son costumbre para una delegación y su personal, por lo que "las propuestas no constituyen una base razonable para llegar a un acuerdo".

Al parecer, el Foreign Office no quiere crear un precedente al tratar a la UE de la misma manera que a un país.

Se espera que este asunto sea tratado por los ministros de Exteriores de la UE el próximo lunes cuando se reúnan por primera vez después de que terminase el periodo de transición entre el Reino Unido y el bloque europeo el pasado 31 de diciembre.

La Unión Europea argumenta que no es una organización internacional como tal porque tiene su propia moneda, su sistema judicial y el poder para aprobar leyes.

Un portavoz del Foreign Office ha indicado que continúan los contactos con la UE sobre los arreglos a largo plazo en relación con la delegación comunitaria en el Reino Unido.