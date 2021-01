Rafael Amargo carga duramente contra María Patiño

15/12/2020 Rafael Amargo ha acudido a los juzgados a cumplir con sus obligaciones legales tras su puesta en libertad con cargos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Ya sabemos que Rafael Amargo no tiene una buena relación con María Patiño, además tampoco quiere tenerla y en las últimas semanas, desde que sufrió una encerrona (supuestamente) por el programa Socialité, ha cargado en contra de ella en redes sociales y otros programas de televisión. En esta ocasión, el bailaor flamenco ha utilizado su perfil de Instagram para meterse contra la colaboradora de Sálvame y es que parece... que ahora culpa a la periodista de las críticas que recibe por sus redes sociales.



"DIMELO A LA CARA.... O al menos si me vas a criticar o difamar o a vacilarme asi como que de sobrao..Al menos... . Abre el perfil. O no te inventes un perfil... Ladrar contra una piedra es lo mismo, es pa ná... bueno si. Pa que yo ni eche cuentas y tu te retuerzas mas.... Y es que no falla los perfiles ocultos y cerraos que valientes quisiera yo verlos de frente seguro seguro de vena de rabiosamente irritada se ponen o estan... C0BARDE NO ERES TU MAS LEÑA QUE LA QUE ARDE." este ha sido el mensaje que ha establecido el bailaor de flamenco en su cuenta de Instagram, etiquetando a María Patiño.



No sabemos a qué se refiere, pero cabe recordar que desde el momento en el que dejó plantados al equipo de Socialité han sido muchas las veces que ha cargado en contra de María Patiño y ahora, por lo que entendemos de su mensaje, parece que el actor cree que la periodista tiene cuentas falsas en Instagram.



Un texto que todavía no ha sido visto por la colaboradora de televisión o que, en su defecto, no ha querido contestar porque como ya sabemos María Patiño no quiere entrar en guerras televisivas, básicamente porque se dedica a informar y a comunicar actualidad informativa y parece que esto no le gusta al bailaor flamenco.