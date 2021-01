Primera discusión de Diego y Lola en 'La isla de las tentaciones'

21/01/2021 DIEGO Y LOLA EN 'LA ISLA DE LAS TENTACIONES'. MADRID, 21 (CHANCE) A Diego le conocimos en el plató de MYHYV, al igual que a su pareja, Lola, y lo cierto es que ahora vamos a ver cómo avanza esta relación en 'La isla de las tentaciones'. De momento la pareja ha empezado con mal pie porque se han reencontrado con una chica a la que ninguno de los dos, al menos Lola, no quería volver a ver y no esperaba para nada que estuviera en el reality. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



A Diego le conocimos en el plató de MYHYV, al igual que a su pareja, Lola, y lo cierto es que ahora vamos a ver cómo avanza esta relación en 'La isla de las tentaciones'. De momento la pareja ha empezado con mal pie porque se han reencontrado con una chica a la que ninguno de los dos, al menos Lola, no quería volver a ver y no esperaba para nada que estuviera en el reality.



En el vídeo de promoción los dos han confesado que su relación siempre ha ido bien, pero que la última crisis sentimental que tuvieron fue porque Diego hizo su último videoclip y se tuvo que besar con varias chicas. Bien, pues una de estas chicas, Carla es tentadora.



En cuando las chicas han visto a las tentadoras, Lola ha identificado con solo una mirada que una de las personas que aparecían en el videoclip de su novio y con la cual se besaba, estaba ahí. Carla ha asegurado además que Diego le habló por redes sociales después de la grabación del vídeo y que fue para comentarle que su pareja se había puesto celosa.



Algo que ha incendiado a Lola porque ella vio esas conversaciones y no era Diego quien empezaba a hablar a Carla, sino al contrario, aunque esta ha asegurado que los mensajes se pueden borrar. Un mazazo que ha hecho que la apreja se desestabilice en el primer programa.