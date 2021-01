Plácido Domingo cumple 80 años, una vida frustrada por las últimas polémicas

17/10/2018 El mundialmente conocido cantante de ópera Plácido Domingo y actual director de la Ópera Nacional de Washington y Los Ángeles, se embarca en una nueva aventura alejada de los grandes teatro y auditorios en los que acostumbra actuar para meterse de lleno en el rodaje de la nueva película benéfica del director Paco Arango, Los Rodriguez y el Más allá EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Fueron muchos los meses que estuvo fuera de España, pero en esta Navidad tan atípica Plácido Domingo regresaba a nuestro país para disfrutar en familia en estas fechas, muy bien acompañado por su mujer Marta Ornelas, uno de los mejores apoyos en su vida.



El tenor ha visto como su vida daba un giro dramático y se hablaba de él en otros términos, no precisamente sobre su profesión, debido a las denuncias que ha recibido durante estos últimos años por un supuesto acoso por parte de varias mujeres.



Y no solo eso, ya que el tenor también ha sido víctima de esta terrible pandemia del Coronavirus en primera persona ya que ha padecido el dichoso virus, algo que ha superado con creces y ha vencido demostrando su fortaleza.



Hoy, Plácido Domingo cumple 80 años y lo hace mirando al pasado viendo lo que fue y lo que es ahora. No es que su persona haya sufrido ningún cambio, pero sí su imagen publico que se ha visto muy deteriorada, sobre todo por la opinión pública, por el testimonio de estas mujeres que han afirmado un supuesto acoso por parte del artista.