Papa Francisco.- El Papa declara las "virtudes heroicas" de Jérôme Lejeune, descubridor de la causa del síndrome de Down

ROMA, 21 (EUROPA PRESS)



El Papa Francisco ha declarado las "virtudes heroicas" de Jérôme Lejeune, un genetista de fama mundial que en 1958 descubrió la causa del síndrome de Down, que destacó por su oposición frontal al aborto y que fue amigo y colaborador de san Juan Pablo II. Se trata del primer paso en el camino hacia la beatificación.



Lejeune nació el 13 de junio de 1926 en Montrouge, Francia, y falleció en París el 3 de abril de 1994. A finales de los años 80 el Papa polaco lo nombró miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias y consultor del Pontificio Consejo para los trabajadores sanitarios.



La anomalía cromosómica 'Trisomia 21' descubierta por Lejeune permite el diagnóstico precoz del síndrome de Down, pero él siempre rechazó la opción del aborto para impedir el nacimiento de niños afectados por esa alteración genética.



En los decretos promulgados por la Congregación para las Causas de los Santos tras la autorización del Santo Padre se reconocen también las virtudes heroicas del fundador de la Sociedad de San Vicente de Paul en España, Santiago Masarnau Fernández.



Se reconocen también las virtudes heroicas del sacerdote diocesano Michele Arcangelo Maria Antonio Vinti; del también sacerdote Ruggero Maria Caputo; de la fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Santísima Cruz y de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, Mary Joseph of Jesus.



También se han reconocido las virtudes heroicas del seminarista Pasquale Canzii, y de la fundadora de las Obras de Asistencia y Redención Social Adelaide Bonolis.