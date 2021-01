Odegaard no entrena con el grupo a la espera de que se apruebe su salida

El centrocampista noruego del Real Madrid, Martin Odegaard (i). EFE / Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 21 ene (EFE).- El noruego Martin Odegaard no entrenó con el resto de la plantilla del Real Madrid en la vuelta a los entrenamientos tras la debacle copera, eliminados en dieciseisavos de final por un equipo de Segunda B como el Alcoyano, en una mañana de rostros serios que dejó la ausencia de Sergio Ramos y el regreso al grupo de Dani Carvajal en una parte de la sesión.

Odegaard se quedó en el gimnasio a la espera de que se solucione su situación después de pedirle al club que le deje salir cedido. Sobre la mesa tiene numerosas peticiones de clubes, siendo la que más ventaja tiene la trasladada por la Real Sociedad en la que triunfó el pasado curso, y el jugador ha dejado claro que no quiere seguir en el Real Madrid.

Después de protagonizar una dolorosa derrota en Copa del Rey, la plantilla madridista retomó el trabajo de entrenamientos con sesión de recuperación para los que fueron titulares en Alcoy y de mayor intensidad para los que jugarán el sábado en Mendizorroza ante el Alavés.

La plantilla intentó poner la cabeza en una rápida reacción en LaLiga Santander en un nuevo partido en el que están obligados a ganar para no decir adiós en una semana a la tercera competición, tras despedirse de la Supercopa de España y la Copa del Rey. Tan solo fueron titulares de los titulares indiscutibles de Zinedine Zidane en El Collao el brasileño Casemiro y Lucas Vázquez, que tuvieron una suave sesión para recuperar.

En el grupo, informa el Real Madrid, se probó completando una parte del entrenamiento Dani Carvajal, apurando sus opciones de regresar el fin de semana si supera las molestias musculares que arrastra. Mientras que en el gimnasio se quedó el capitán Sergio Ramos, que sigue sin hacer trabajo de campo por las molestias de rodilla con las que jugó la semifinal de la Supercopa de España. EFE

rmm/ea