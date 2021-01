Nicaragua anuncia más de cien ferias en medio del temor por un rebrote de covid-19

En las últimas dos semanas, tanto el Observatorio Ciudadano COVID-19, como el Comité Científico Multidisciplinario, ambos grupos independientes formados por médicos y expertos en otras disciplinas, han advertido de un "rebrote" o de una "segunda ola" de la pandemia en Nicaragua. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 21 ene (EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció este jueves que más de 100 ferias serán celebradas el próximo fin de semana en todo el país, a pesar del temor de los médicos locales por un posible rebrote de covid-19.

"Este fin de semana con mucha actividad familiar, con más de 100 ferias, y feria escolar en el Parque Nacional de Ferias", anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, en una alocución emitida a través de medios del Gobierno.

Las ferias, que por lo general se establecen en los parques centrales de las ciudades que las celebran, son promovidas por el Ejecutivo, que ha dicho que, en medio de la pandemia, "no se puede detener la economía".

En las últimas dos semanas, tanto el Observatorio Ciudadano COVID-19, como el Comité Científico Multidisciplinario, ambos grupos independientes formados por médicos y expertos en otras disciplinas, han advertido de un "rebrote" o de una "segunda ola" de la pandemia en Nicaragua.

El Observatorio Ciudadano COVID-19 clasifica las ferias como "irregularidades" que benefician la propagación de la pandemia en Nicaragua.

Las agrupaciones independientes han advertido del riesgo que representa el incremento de casos en coincidencia con el regreso a clases, ya que, según el Gobierno nicaragüense, el 97 % de las escuelas impartirán lecciones presenciales, a partir del 1 de febrero próximo.

Según datos del Gobierno, desde que la pandemia alcanzó Nicaragua, 168 personas han fallecido por covid-19, mientras 6.204 casos han sido confirmados.

No obstante el Observatorio Ciudadano, que cuenta con la credibilidad de los médicos, ha reportado 2.908 fallecidos con síntomas de covid-19, incluyendo neumonía, así como 12.404 casos sospechosos.

El Observatorio ciudadano clasifica los casos de covid-19 como "sospechosos", ya que en Nicaragua solamente las autoridades del Gobierno Central tienen acceso a la información oficial.

El manejo de la pandemia en Nicaragua es motivo de preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y en la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), según han informado dichos organismos.

A pesar de las preocupaciones de los médicos y dichos organismos, el Gobierno de Nicaragua mantiene la llamada "estrategia singular", que no establece restricciones para detener la propagación de la pandemia, incluye medidas de prevención social mínima, y promueve aglomeraciones.