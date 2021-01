Movistar confía en Mas y 'Supermán' López para el Tour, Valverde apunta a Tokio

El joven Enric Mas y Miguel Ángel 'Supermán' López encabezarán al equipo Movistar en el Tour de Francia 2021, mientras el veterano Alejandro Valverde apunta a los Juegos Olímpicos de Tokio en el año de su despedida como ciclista.

"Iremos al Tour con Enric Mas y Miguel Ángel López, que probablemente repetirán en la Vuelta si todo va con normalidad junto a Marc (Soler) y el propio Alejandro", adelantó el director del Movistar, Eusebio Unzue, este jueves.

El líder del equipo español para el Giro de Italia será Marc Soler, del que Unzue afirmó que "ha adquirido la madurez necesaria" para ser jefe de filas en una gran vuelta.

En una presentación telemática del Movistar para la temporada 2021, su director apuntó que el objetivo de cara a las grandes vueltas es "la confirmación de Mas y Soler con el refuerzo de Miguel Ángel López, y todos bajo la protección de Alejandro Valverde, cuya experiencia termina siendo clave para ellos".

- 'Salto de calidad' -

El colombiano Miguel Ángel López, llegado al Movistar al término de la pasada temporada tras seis años en el Astana, tiene claro que "los objetivos son estar ahí con Enric (Mas) en el Tour y luego ir a la Vuelta y hacerlo lo mejor que se pueda en estas dos grandes carreras".

El colombiano no pudo unirse a la concentración de su equipo en Almería tras dar positivo por covid-19 el 11 de enero, por lo que está en cuarentena en Madrid, desde donde atendió telemáticamente a la presentación del conjunto español.

Sexto en la pasada edición del Tour, el colombiano confía en poder hacer una buena ronda francesa: "He visto el recorrido del Tour. Sobre la cartilla no pinta tan duro como el último".

De cara a la temporada, 'Supermán' López se pone como un reto dar "un salto de calidad en la contrarreloj, tenemos que trabajar en la bici de crono".

Su compañero para la ronda francesa y la Vuelta, Enric Mas tiene como objetivo en Francia "hacer un poquito mejor que el año pasado, empezaremos pensando en el cajón y, según como transcurra la carrera veremos qué pasa".

La temporada que arranca, todavía bajo la amenaza de la pandemia, que ya ha obligado a aplazar algunas pruebas del calendario ciclista, será la de la despedida del veterano Alejandro Valverde.

"Tengo pensado que sea mi último año, pero arranco con la misma ilusión que otros años, con las ganas de hacerlo bien, de aportar al equipo y si luego vienen victorias, mejor", afirmó Valverde durante la presentación del equipo.

- Mirando a Tokio -

Campeón del mundo en 2018, el español mira a los Juegos Olímpicos de Tokio como uno de sus últimos grandes retos.

"El objetivo son las Olimpiadas, me gustaría estar ahí, sabemos que va a ser complicado, pero me gustaría estar ahí y hacerlo lo mejor posible", aseguró Valverde, que en abril cumplirá 41 años.

"En 2020 salvamos un año crítico y esperamos que este año mejore. Estamos ante un año especialmente ambicioso y estoy muy ilusionado", afirmó Eusebio Unzue.

En la competición femenina, las esperanzas están puestas en la dos veces campeona del mundo de contrarreloj (2017, 2018) y vigente campeona de Europa de ruta, la holandesa Annemiek Van Vleuten, fichada para dos temporadas.

"Me decidí por Movistar porque me gustan los retos", aseguró Van Vleuten, que confía "aportar al equipo y no sólo con resultados".

Como novedad para esta temporada, el Movistar creará un equipo de eSports, para lo que va a poner en marcha un reto virtual para elegir a sus diez componentes.

gr/dr