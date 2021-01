Miguel Ángel López apunta al Tour y la Vuelta en 2021

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López apuntó este jueves a "los grandes objetivos" del Tour y la Vuelta a España en 2021, tras llegar al equipo Movistar desde el Astana.

"Los objetivos son estar ahí con Enric (Mas) en el Tour y luego ir a la Vuelta y hacerlo lo mejor que se pueda en estas dos grandes carreras", afirmó López en la presentación del equipo Movistar para la temporada 2021.

El ciclista colombiano también tiene intención de probarse en carreras de una semana en su primera temporada con el equipo español.

"En las carreras de una semana, tenemos que definir un poco más el calendario, de pronto estaré tal vez en (la Volta a) Cataluña, que es una bonita carrera y fui el último ganador, me gustaría ganar algún País Vasco o algo así, depende después del camino al Tour", añadió López.

El ciclista colombiano atendió a la presentación del equipo de forma telemática desde Madrid, donde se encuentra en cuarentena tras dar positivos por covid-19, por lo que no pudo unirse a la concentración del Movistar en Almería (sur de España).

"No he podido tener mi primer contacto con el equipo, estoy con muchas ganas de hacerlo, no he podido tener mi primer contacto con el equipo, estoy con muchas ganas de hacerlo, pero tengo que esperar a salir en cualquier momento de esta situación", aseguró.

Sexto en el pasado Tour de Francia y tercero en la Vuelta y en el Giro de 2018, el colombiano pasó del Astana al Movistar, "un equipo que habla mi idioma y que es especialista en grandes vueltas".

"Miguel Ángel nos va a potenciar en las grandes vueltas", afirmó el director del equipo, Eusebio Unzué, durante una presentación hecha de forma telemática.

Buen escalador y sin temor a atacar, 'Supermán' López se pone como meta mejorar en las contrarreloj.

"Tenemos que hacer un salto de calidad en la contrarreloj, tenemos que trabajar en la bici de crono", afirmó el colombiano, que regresa tras una dura lesión sufrida en el pasado Giro de Italia.

"Mis objetivos están bien adelante, así que tenemos tiempo para tomar kilómetros y prepararnos de la mejor manera", concluyó.

gr/dr