México saluda suspensión de muro en la frontera y migrantes confían en Biden

Actualiza con declaraciones del canciller mexicano. Cambia título y copete ///México, 21 Ene 2021 (AFP) - El gobierno de México saludó este miércoles la decisión del presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, de suspender la construcción de un muro en la frontera común que había ordenado su predecesor, Donald Trump. "México saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor de DACA y un camino hacia la doble ciudadanía", escribió en Twitter el canciller mexicano Marcelo Ebrard. "Como escribió el presidente López Obrador hace unos años al ahora presidente Joe Biden, los puentes abren paso a la cooperación y al entendimiento", agregó.Biden firmó este miércoles un decreto ordenando poner un alto al muro fronterizo y presentará un proyecto ante el Congreso que permitirá la naturalización de unos 700.000 jóvenes que llegaron como indocumentados en su infancia acompañando a sus padres, colectivo conocido como los "soñadores".El gobierno de Barack Obama había instaurado un programa conocido como DACA, que protegía de la deportación a esos jóvenes y que el gobierno de Trump buscaba terminar. Más temprano, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, deseó a Joe Biden éxito en su mandato en Estados Unidos, dijo compartir las prioridades del demócrata y subrayó que la cooperación binacional debe ser respetuosa de la soberanía."Coincido en sus tres planteamientos principales (...) son muy importantes: [combate a la] pandemia, reactivación económica y migración. Y desde luego, deseándole al presidente Biden que le vaya muy bien en su gestión", expresó López Obrador este miércoles al iniciar su rueda de prensa matutina.López Obrador, quien tuvo un trato estrecho con el presidente saliente, el republicano Donald Trump, fue de los últimos en felicitar a Biden por su triunfo en las elecciones de noviembre, pues esperó a la reunión y confirmación del Colegio Electoral, el 14 de diciembre.A pregunta expresa de la prensa, López Obrador aseguró que con Trump tuvo una "buena relación en beneficio para México" y que siempre fue respetuoso con la soberanía mexicana.Confió en que la relación con Biden "va a ser muy buena" y subrayó que la cooperación debe ser "ordenada y respetuosa, que no haya injerencia".Analistas y opositores han advertido sin embargo, que entre el gobierno de López Obrador y el de Biden podrían surgir diferencias en materia laboral, energética, agrícola y medioambiental.En los últimos días, el caso del exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, detenido por la DEA en Estados Unidos por lazos con el narcotráfico y entregado a México para que fuera investigado, desató acusaciones entre ambos países.La Fiscalía General mexicana exoneró a Cienfuegos al considerar que las pruebas en su contra no eran sólidas, mientras que López Obrador acusó a la DEA de "fabricar" los cargos, algo rechazado por el Departamento de Justicia estadounidense.sem/dga/rsr ------------------------------------------------------------- "Nos regresaron la esperanza", migrantes confían en cambio de política con Biden =(Video)= Ciudad Juárez, México, 21 Ene 2021 (AFP) - Migrantes que aguardan en México sus trámites para radicarse en Estados Unidos confiaron este miércoles en que el nuevo presidente de ese país, Joe Biden, flexibilizará su política tras las duras medidas del gobierno de Donald Trump."Estamos muy alegres, contentos, nos regresaron la esperanza", dijo a la AFP la nicaragüense Jessica Valles, quien lleva 18 meses en Ciudad Juárez (norte) esperando una respuesta favorable a su solicitud.Con ese sentimiento, Valles siguió este miércoles por televisión la investidura de Biden en un albergue que acoge a migrantes varados. "Nos hace sentir más confiados y estamos viendo que el nuevo presidente no nos está dejando de lado y creo que sí está pensando en nosotros", señaló por su parte Fátima, una salvadoreña que lleva dos años en México y quien evitó dar su apellido.La migración fue un tema central durante el gobierno de Trump, quien tomó medidas polémicas como la separación de familias de migrantes indocumentados o la construcción de un muro en la frontera con México, de casi 3.200 km.Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos envió también a México a unos 60.000 migrantes, la mayoría de Centroamérica, en el marco del programa "Quédate en México".Esa política dispone que los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur estadounidense deben esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos. Biden firmó este miércoles un decreto ordenando poner un alto al muro -cuyas obras continuaban este miércoles en Juárez- y presentará un proyecto ante el Congreso que permitirá la naturalización de unos 700.000 jóvenes que llegaron como indocumentados en su infancia acompañando a sus padres, colectivo conocido como los "soñadores".También proyecta un plan de asistencia para El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde son originarios la mayoría de los migrantes, así como fondos adicionales para la vigilancia y control fronterizos. "Es una esperanza, no puedo decir que vaya a suceder porque los políticos prometen mucho, pero tenemos la esperanza de que así sea, de que se nos dé la oportunidad", comentó por su parte Dennys López, un cubano que lleva cuatro años en México y tres meses en Ciudad Juárez. Tras las multitudinarias caravanas migratorias de finales de 2018 y principios de 2019, Trump amenazó a México con sanciones comerciales si no tomaba medidas para detener la oleada migratoria.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desplegó entonces unos 26.000 militares en sus fronteras norte y sur.bur-yug/axm/rsr