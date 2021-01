Maduro pide a Biden una "rectificación profunda" en la política hacia Venezuela

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 20 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a pocas horas de haber asumido el cargo, que haga una rectificación profunda en la política exterior hacia el país caribeño.

"Hago un llamado, hoy 20 de enero, a una rectificación profunda y a fondo y que el presidente Biden tome las riendas del mando hacia la política de América Latina y sobre Venezuela, y abandone la demonización que han hecho de una sociedad", dijo Maduro en una alocución que fue transmitida de manera obligatoria por radio y televisión.

El mandatario venezolano, que dijo haber visto tres veces el discurso de inauguración de Biden, insistió en el llamamiento que hizo el demócrata a superar las "demonizaciones".

"Nosotros pudiéramos hacer lo mismo desde Venezuela, yo llamo a que el nuevo Gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana (...) y pase la página a tanta mentira, tanta manipulación, a tanto odio después de cuatro años de crueldad contra Venezuela", sostuvo.

UN NUEVO COMIENZO

Maduro deseó suerte al flamante presidente "en el manejo de los asuntos de su país" y "de una nueva política de paz en el mundo" que incluya, remarcó, otro enfoque en las relaciones entre Caracas y Washington.

"Espero, sin lugar a dudas, que no asuma como suya la herencia cruel del supremacista (expresidente estadounidense Donald Trump) contra Venezuela y rectifique las políticas sobre Venezuela, Venezuela entera así lo aplaudiría", prosiguió.

El mandatario repitió estar preparado "para tenderle la mano" a la nueva Administración estadounidense y en ese sentido instó a la Comisión de Política de Exterior del Parlamento, de contundente mayoría oficialista, a trabajar para crear un "nuevo comienzo en las relaciones" entre ambos países.

"Nosotros tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense (...) pero tenemos pésimas relaciones, no por culpa de nosotros, con el estamento político de Estados Unidos", expuso.

TRUMP, "DERROTADO"

"Se fue Donald Trump, lo derrotamos, victoria de Venezuela", dijo Maduro en medio del acto de entrega del Premio Nacional de Cultura, para luego subrayar que la partida del republicano de la Casa Blanca significaba algo "bonito".

"Es el día perfecto. Frente a la derrota, la soledad y el retiro de Donald Trump, es bonito mostrar el colorido de la diversidad de la identidad venezolana. Ha triunfado la cultura, la identidad y la rebeldía de Venezuela", dijo.

Aunque celebró que el magnate ya no ocupe el despacho oval, advirtió que el "imperio" todavía queda y, aseguró, hay presiones para que Biden herede la política de Trump hacia Venezuela, caracterizada por las sanciones económicas y el no reconocimiento del Ejecutivo chavista, al que señala como una dictadura.

"En estos cuatro años Donald Trump instaló un relato extremista, una narrativa extremista sobre Venezuela y hoy podemos decir que sobre Venezuela Donald Trump fracasó, fue derrotado por la realidad", señaló.

"Yo conozco a Joe Biden, no digo más porque después lo utilizan en contra de él los sectores supremacistas y de extrema derecha", agregó Maduro.