Luis Suárez es el líder

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez (d), se queja de una entrada ante el centrocampista del Eibar, Sergio Álvarez, durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 de primera división disputado hoy jueves en el estadio Ipurua, en Eibar. EFE/Javier Etxezarreta.

Madrid, 21 ene (EFE).- Hay varias causas del liderato de esta temporada del Atlético de Madrid, pero ninguna es tan visible ni tan diferenciadora como Luis Suárez, la ley que mejor sostiene el fenómeno este curso del conjunto rojiblanco, tan consistente en la cima como describe su ventaja de siete puntos, sus 13 victorias en las últimas 14 jornadas, sus 44 puntos de 51 posibles...

Por el delantero uruguayo -once tantos ya en 14 partidos en esta Liga-, el conjunto rojiblanco no sólo levantó el 1-0 en contra que le había marcado el portero Marko Dmitrovic de penalti en el minuto 10, por una pena máxima cometida por un pisotón involuntario de Yannick Carrasco, sino que desató su primera remontada de la campaña, completada a dos minutos del cierre por él mismo.

Nada más ha ido por detrás en el marcador el Atlético en dos ocasiones en esta Liga. La primera perdió en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas ante el Real Madrid (2-0); la segunda la resolvió este jueves en Ipurua ante el Eibar con una victoria, que no habría sido tal, sin duda, sin Luis Suárez sobre el terreno.

Su pegada es incontestable. Es una garantía. No necesita apenas ocasiones. A la primera, como tantas otras veces, allá por el minuto 40, después del paso adelante que había dado su equipo, cuando su conjunto había transformado la expectación inicial por la ambición que se le presupone siempre, dio dos toques y empató el encuentro, también por la indispensable doble presión de Marcos Llorente.

En el 88, cuando el destino lo dirigía hacia un empate aparentemente inamovible, un balonazo de Yannick Carrasco le bastó al '9' del Atlético para generar el triunfo casi de la nada: controló la pelota y aguantó a Arbilla hasta que lo derribó dentro del área, con la duda de si el contacto fue suficiente, pero con la certeza de que Luis Suárez también es infalible desde los 11 metros. Lo lanzó al estilo Panenka para ganar un encuentro más que complejo.

¿Cuanto vale un goleador como él? Es incalculable hoy por hoy para el Atlético. Luis Suárez provoca victorias que de otra forma no habrían sido posibles para el conjunto rojiblanco, que ganó incluso un encuentro que quizá no lo mereció, en el que sufrió desdibujado durante muchos minutos, sin nada que argumentar para la victoria... menos el delantero uruguayo. Es la diferencia en esta Liga.

No salió desde el once Joao Félix (luego entró al descanso al campo). Y eso cada vez es menos noticia en esta Liga, al menos en las últimas citas, porque ha sido más suplente -cinco veces- que titular -tres- en las últimas ocho jornadas disponible, con influencia, eso sí, entre medias de rotaciones por la Liga de Campeones en dos de esas cinco suplencias a las que le ha relegado Simeone recientemente.

Nada que ver con su imponente inicio de curso. Ni en su rendimiento ni en sus goles -no marca en el campeonato desde noviembre, desde el 4-0 al Cádiz, y en ninguna competición desde el 1 de diciembre ante el Bayern Múnich-, pero tampoco en la confianza de su técnico, tan necesaria para un futbolista como él, ni en la condición de titular indiscutible que sí le corresponde a otros. Y la competencia crece de nuevo: Moussa Dembélé ya es otra opción.

El martes 12 de enero llegó a España y el miércoles 13 firmó su contrato con el club rojiblanco e inició sus entrenamientos que han culminado, ya recuperado de la fractura en el brazo que sufrió en diciembre, con su primera convocatoria en su primera oportunidad, para ir adaptándose cuanto antes a su nuevo equipo y a su nuevo técnico en el esprint que le aguarda en esos seis meses de fútbol.

Es un semestre para quedarse (o revalorizarse) en el Atlético, que pagó un millón y medio de euros por su cesión al Olympique Lyon y que se guarda una opción de compra al término del préstamo por un valor de 33,5 millones "a la que se pueden añadir incentivos por 5 millones", según informó entonces el club francés, que, en ese caso, se guardaría un 10 por ciento de un futuro traspaso a otro equipo.

"Lo veo con entusiasmo, con ganas, un delantero de área del que esperemos poder sacar lo que hemos visto de él para el Atlético de Madrid. Está trabajando, intentando insertarse de la mejor manera en el grupo, por suerte tiene compañeros como Kondogbia, Carrasco, Lemar, que se acercan a él para la traducción. Ya tendremos tiempo de hablar de lo que necesitamos de él. en estos días le hemos dejado que se integre", expuso la víspera del partido Simeone, que no le dio minutos. Lo tiene difícil. Por delante está Luis Suárez.

Iñaki Dufour