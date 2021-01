Lourdes Montes cumple 37 años más enamorada que nunca

19/09/2019 Lourdes Montes, en una image de archivo, nos ha contado cómo pasarán las fiestas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



El amor de Fran Rivera y Lourdes Montes la verdad que es lo más parecido a una película, de hecho muchas consideran a la diseñadora como la mujer que consiguió encasillar y sacar 'de las calles' -en el mejor sentido de la palabra- al hijo de Carmina Ordóñez. Que los dos están igual de enamorados que el primer día no hay duda y es que el matrimonio lleva una vida de lo más discreta, pero de lo más familiar posible.



Hoy, Lourdes Montes cumple 37 años y lo hace teniendo la familia que siempre quiso tener, la que siempre soñó y de la que a día de hoy disfruta. La diseñadora utiliza sus redes sociales para mostrar sus trabajos en la moda y también para tener ese feedback con sus seguidores, los que siempre le han apoyado y la han mostrado todo el cariño del mundo.



Siempre muy educada con la prensa y con los medios de comunicación, Lourdes Montes ha mostrado su mejor cara y nunca ha entrado en el trapo de estar en la palestra mediática por las diversas polémicas que han suscitado los Rivera. Y es que nuestra protagonista no puede ser más discreta con su vida personal, la que cuida mucho y la que se le ha respetado desde el primer momento.



Hoy, como bien hemos explicado, celebra sus 37 años y aunque no pueda festejarlo como siempre lo ha hecho, estamos completamente seguros que la diseñadora estará con sus hijos y con el amor de su vida, Fran Rivera. Y así es su vida, sencilla y feliz, el deseo de muchos.