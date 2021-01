Lola Flores vuelve para reivindicar la diversidad de la mano de Cruzcampo

20/01/2021 FOTO DE ARCHIVO DE LOLA FLORES. MADRID, 21 (CHANCE) "¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar..." así comienza 'Con Mucho 'Acento', un poderoso discurso con el que Lola Flores vuelve a las pantallas en 2021. Mediante técnicas de inteligencia artificial, Cruzcampo ha hecho posible que, la que probablemente fuera la mayor influencer española del siglo XX, se dirija a las nuevas generaciones con un mensaje universal para poner en valor el orgullo de ser como somos, empoderando la diversidad y las diferencias que cada uno tenemos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar..." así comienza 'Con Mucho 'Acento', un poderoso discurso con el que Lola Flores vuelve a las pantallas en 2021. Mediante técnicas de inteligencia artificial, Cruzcampo ha hecho posible que, la que probablemente fuera la mayor influencer española del siglo XX, se dirija a las nuevas generaciones con un mensaje universal para poner en valor el orgullo de ser como somos, empoderando la diversidad y las diferencias que cada uno tenemos.



Conseguir la voz, el rostro y los gestos de la artista, que todos tenemos tan presentes, ha supuesto todo un reto técnico para el que han sido necesarias horas y horas de material audiovisual, más de 5.000 imágenes, y un minucioso proceso de composición y postproducción, en el que Cruzcampo ha contado con la involucración personal de sus hijas. Lolita y Rosario Flores han asesorado y participado para darle forma hasta llegar al resultado hiperrealista de 'Con Mucho Acento': la voz, los gestos, la entonación, las palabras y expresiones...



En el discurso de 'Con Mucho Acento', Lola va desgranando la importancia de manosear las raíces para conseguir la mejor versión de uno mismo, a través de expresiones llenas de poderío: "acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción, manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas". Las encargadas de recoger este legado son las nuevas generaciones, representadas por el proyecto nacido en la Escuela de Arte de Sevilla, Habla Tu Andaluz, los responsables de la música electrónica y folklore andaluz que acompaña el spot, Califato 3/4, y la joven artista María José Llergo, que conversa con Lola al final de la pieza.



Un homenaje a la más grande diosa que ha dado el arte de España y que, a pesar de su fallecimiento en 1995, sigue estando con nosotros más que nunca. Y es que son muchos los jóvenes que han investigado en la vida de esa mujer que se paseaba por los escenarios y por los platós de televisión dando todo lo mejor de sí y demostrando el arte que había en sus venas. Sin duda, el mejor homenaje que puede tener en el día de su cumpleaños.