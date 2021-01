Lo plurinacional en Bolivia tras la crisis política y la pandemia de la covid

Vista general de la sesión de la asamblea legislativa, un día antes del festejo del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, en La Paz. EFE/Martín Alipaz

La Paz, 21 ene (EFE).- La construcción de la plurinacionalidad en Bolivia atraviesa por una nueva etapa tras la crisis política de 2019 y el efecto de la segunda ola de la pandemia de la covid-19, a lo que se suma un 22 de enero festivo sin desfiles ni concentraciones.

El Día del Estado Plurinacional se conmemora este año por segunda vez sin Evo Morales al frente del país, aunque esta vez con su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), de nuevo en el Gobierno, a diferencia del año pasado en el que la Administración interina de la expresidenta Jeanine Áñez se inhibió de destacarlo.

Ahora, por la pandemia, los desfiles cívico-militares y la fiesta folclórica nocturna que estaban antecedidas por una sesión de honor en el Parlamento no se producirán.

Aunque sí se prevé el habitual mensaje presidencial de transmisión obligatoria en cadena nacional que en el mandato de Evo Morales era muy detallado y duraba horas, incluso mucho más que el del 6 de agosto, aniversario de la independencia de Bolivia.

EL HITO HISTÓRICO

El 22 de enero está relacionado a la primera investidura de Morales en 2006, puesto que "emerge el primer presidente indígena" del país, dijo a Efe el excanciller de Bolivia Fernando Huanacuni.

Aquella fecha inicia "una nueva etapa en el proceso boliviano" que no es únicamente nominal sino "un cambio estructural e institucional" y de las "estructuras de poder", aseguró quien fue ministro de Exteriores de Morales.

A juicio de Huanacuni, un especialista es asuntos culturales del país, en tiempos de la colonia y posteriores a la independencia de Bolivia en 1825, se ha arrastrado una "deuda histórica" con los pueblos indígenas del país a los que se consideró un "status inferior" o "raza inferior".

Por ello el 22 de enero "es un hito político" de la reconstitución de la identidad cultural que produce una "inflexión histórica", aseguró.

Para el intelectual indianista Carlos Macusaya, durante los casi catorce años de Gobierno de Morales sí hubo un proceso de inclusión de los indígenas en el Estado, pero proveniente de las formas de organización, principalmente agrarias, que permiten a los miembros de esos grupos ese ascenso que tiene vínculos con el MAS.

LA INTERRUPCIÓN POLÍTICA

Macusaya dijo a Efe que durante los meses del mandato interino de Áñez hubo un tránsito de lo plurinacional vinculado al indígena como "sujeto folclórico" y "ligado a su cultura", propio del periodo de Morales que impulsaba la "diferencia", hacia "la defensa de la igualdad" que luego se demandó al Gobierno transitorio.

Para este experto, la cuestión de la diversidad ha resultado clave para comprender "las limitaciones y las ventajas" de las organizaciones políticas que, en el caso del MAS, le ha permitido "reagruparse" e incluso ganar nuevamente una elección.

Mientras que los partidos o alianzas opuestas al MAS no han logrado "tener llegada" a sectores rurales y populares al centrarse principalmente en la población urbana.

En cambio, para Huanacuni el año en el que el MAS estuvo fuera del poder producto de lo que consideró un "golpe de Estado", por las protestas que denunciaron un supuesto fraude electoral en las fallidas elecciones de 2019, hubo un "olvido" de lo indígena y plurinacional que fue "intencional" por la naturaleza "neoliberal" de la gestión transitoria.

UNA NUEVA ETAPA DE GOBIERNO

El excanciller boliviano sostuvo que en la etapa del presidente Luis Arce, igual que en la anterior con Evo Morales, se mantiene el "acompañamiento de los movimientos sociales" ya que, según cree, se mantiene el "espíritu y el ímpetu" de la primera etapa.

Huanacuni consideró que lo que queda es "profundizar" el esquema del Estado Plurinacional que descienda desde el Gobierno central hasta las gobernaciones y municipios del país como una "característica de continuidad" de ese proyecto.

En cambio, para Macusaya los primeros meses del Gobierno de Arce se han caracterizado por un "bajo perfil" del mandatario y sus colaboradores, a diferencia del notable protagonismo mediático que tuvo Morales.

"Tampoco hay líneas (discursivas) muy claras, veo un Gobierno cauto" que se puede explicar por el escenario de la pandemia del nuevo coronavirus y la preocupación por la economía, precisó.

Un decreto dictado por Morales en 2010 establece que cada 22 de enero se conmemora el Día del Estado Plurinacional, fecha que coincide con la de su primera investidura.

La denominación de "Estado Plurinacional" en lugar de república se encuentra en la Constitución promulgada en 2009.

Gabriel Romano