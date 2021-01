Líderes de la UE discuten cómo reaccionar a variantes del covid y acelerar vacunaciones

Añade declaración de Primer Ministro de Bélgica ///Bruselas, 21 Ene 2021 (AFP) - Los líderes de la UE abordan este jueves en una cumbre virtual cómo enfrentar la amenaza de las nuevas variantes de coronavirus, cuya propagación puede resquebrajar la esperanza de que las vacunas pongan rápidamente fin a la pandemia en Europa, en una discusión que incluye restricciones fronterizas.Los jefes de Estado y de gobierno celebran este encuentro, por videoconferencia, "para crear conciencia política sobre la gravedad de la situación con las nuevas variantes", dijo un funcionario de la UE. Es la novena cumbre europea para abordar la pandemia.Las mutaciones del virus que surgieron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil han alarmado a las autoridades de la UE debido a su mayor capacidad de infección, lo que provocó prohibiciones o restricciones de viajes en los países del bloque.Sin embargo, aunque esas variantes representan por ahora una pequeña proporción de los casos generales en la UE, los líderes consideran que se trata de una carrera para aplicar la mayor cantidad posible de vacunas antes de que el virus vuelva a mutar.Los líderes también deberán plantearse un eventual endurecimiento de las restricciones fronterizas y a los viajes.El primer ministro belga, Alexander de Croo, lanzó en la noche de miércoles la idea de prohibir temporalmente los "viajes no esenciales", aunque "eso no signifique que cerremos las fronteras".Alemania, en tanto, propone una coordinación en las "pruebas obligatorias" para viajes transfronterizos, mientras que Francia es favorable a "controles sanitarios" en las fronteras internas de la UE. - Acelerar las campañas - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque en breve ampliará su arsenal de vacunas más allá de las dos autorizadas hasta el momento, las de Pfizer/BioNTEch y Moderna, para vacunar al 70% de la población "hasta el fin del verano" boreal (de fines de junio a fines de septiembre)."Esto es factible. Es ambicioso, pero tenemos que ser ambiciosos, la gente está esperando eso", dijo la funcionaria el miércoles.Al mismo tiempo, los dirigentes de la UE deben gestionar las expectativas en una población europea de 450 millones.El ritmo de las campañas de vacunación en el bloque ha sido muy lento en comparación con Estados Unidos, Israel y otros países, un problema agravado por la escasez de entrega de las dosis de Pfizer/BioNTech.También hay una minoría, especialmente en países como Francia, que dudan en vacunarse.Y aunque muchos esperan que las vacunas pongan fin a las restricciones de viaje, los exámenes obligatorios, los toques de queda nocturnos y las cuarentenas domiciliarias, funcionarios y diplomáticos de la UE advierten contra los riesgos de bajar la guardia demasiado pronto. - Certificados de vacunación - El aumento de casos de la variante británica, en particular, significa que "podríamos tener que tomar más medidas que restrinjan temporalmente la libertad de movimiento dentro de la UE", dijo un diplomático europeo.La idea de utilizar certificados de vacunación como una forma de pasaporte de viaje en Europa --como defiende Grecia, un país dependiente del turismo-- se encuentra todavía en sus primeras etapas de discusión.Funcionarios de la UE agregaron que cualquier movimiento en esa dirección requiere que una gran proporción de personas se vacunen primero para que Europa no se divida entre una pequeña minoría capaz de viajar y comer fuera mientras que el resto permanece confinado.La cumbre debería discutir formas de garantizar que los certificados de vacunación sean reconocidos en todos los países de la UE, y también sobre los pasos para que las pruebas de antígenos --más baratas y menos invasivas, pero menos confiables, que los hisopos de PCR-- sean globalmente aceptadas.bur-rmb-ahg/es -------------------------------------------------------------