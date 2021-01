Leonard doma a los Kings y los Clippers encadenan cinco victorias seguidas

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 21 ene (EFE).- Kawhi Leonard, que anotó 32 puntos, fue hoy la pieza de Los Angeles Clippers para domar a unos peleones Sacramento Kings (115-96) y sumar así su quinto triunfo consecutivo.

Los Clippers tienen ahora 11 victorias y 4 derrotas, el mismo balance que presentan sus vecinos y rivales de Los Angeles Lakers.

Los dos equipos angelinos comparten en este momento la primera posición de la Conferencia Oeste con el mejor registro de victorias y derrotas de toda la liga.

Leonard destacó hoy en ambos lados de la pista con 32 puntos (13 de 22 en tiros), 3 rebotes, 5 asistencias y 6 robos frente a 3 pérdidas.

Pero la máxima estrella de los Clippers no estuvo sola, ya que Paul George también firmó un partido muy destacado que le dejó muy cerca del triple-doble: 19 puntos (8 de 14 en tiros), 12 asistencias y 7 rebotes.

Por su parte, Serge Ibaka no tuvo su noche más brillante y se quedó con 8 puntos (1 de 6 en tiros), 6 rebotes, una asistencia, un tapón y un robo frente a dos pérdidas en los 23 minutos que disputó.

En cuanto a los Kings, que con 5 victorias y 10 derrotas continúan en los últimos puestos de la Conferencia Oeste, De'Aaron Fox fue la principal amenaza ofensiva con 25 puntos (10 de 18 en tiros), 4 rebotes y 7 asistencias.

La primera mitad del encuentro, con un estupendo acierto de cara a canasta (ambos equipos llegaron al descanso por encima del 50 % en tiros), se la dividieron los dos conjuntos casi a partes iguales.

Los Kings mandaron en el primer cuarto descolocando al conjunto local (25-29), mientras que los Clippers se rehicieron en el segundo parcial para distanciarse levemente en el marcador pese a la resistencia de Fox (61-56).

Un buen arranque tras el paso de vestuarios de los Clippers les llevó a territorios más cómodos (71-61) después de una canasta de Ibaka en los primeros compases del tercer cuarto.

Leonard y George siguieron martilleando a los Kings, aprovechando especialmente los contraataques y la valiosa aportación de refuerzos desde el banquillo como Ivica Zubac, hasta rondar una diferencia que parecía definitiva (95-75 antes del último cuarto).

Y pese a que los de Sacramento no se desconectaron del duelo (99-88 con ocho minutos por jugarse), finalmente el aplomo de Leonard certificó la victoria para los angelinos.

Los Clippers se enfrentarán el viernes a los Oklahoma City Thunder, mientras que los Kings se verán las caras el mismo día con los New York Knicks.