La ópera de Nápoles ofrecerá toda su temporada por internet hasta verano

La orquesta del Teatro San Carlo de Nápoles interpreta La Novena Sinfonía en Do Mayor de Schubert, "La Grande", uno de los conciertos que la institución ofrecerá por internet hasta verano mientras permanece cerrada por las restricciones de la pandemia. EFE/Teatro

Roma, 21 ene (EFE).- El Teatro San Carlo de Nápoles (sur), la ópera más antigua de Europa, ofrecerá a través de internet toda su temporada lírica hasta el verano, como alternativa al cierre impuesto por la pandemia de coronavirus para evitar contagios.

La primera ópera será "Il Pirata" (1827) del Bellini en forma de concierto el 5 de febrero protagonizado por la soprano Sondra Radvanovsky en el papel de Imogene, personaje con el que deleitaron grandes divas del pasado como María Callas o Monterrat Caballé.

La seguirán el 12 de febrero el concierto de "Las cuatro estaciones" (1723) de Vivaldi, y el día 19 un recital sintónico de Schubert, la Sinfonía Novena en Do Mayor "La Grande" (1825).

Estas serán las propuestas de febrero, mientras que el programa se irá cada mes hasta el verano.

Los espectáculos podrán verse en directo por 2,99 euros a través del portal MyMovies.it y en la sección tienda de la página del San Carlo y se ha puesto a la venta un "miniabono" por 4,99 euros con el que será posible disfrutar de todas estas obras durante un mes.

También se dará la posibilidad de hacerlo en la página de Facebook de la institución.

La ópera napolitana es una de las más prestigiosas del mundo y la más antigua del continente, fundada en 1737 por el que sería Carlos III de España, y como el resto de teatros del país, permanece cerrada hasta nueva orden debido a las restricciones de la pandemia.

No obstante sus gestores han preferido no quedarse de brazos cruzados y apostar por internet para ofrecer una alternativa. Y lo han hecho con gran éxito.

El pasado diciembre abrió su temporada lírica retransmitiendo por Facebook y al precio de 1,09 euros la "Cavalleria Rusticana", logrando más de 50.000 usuarios de todo el planeta.

La vicepresidenta de Facebook para la región Europa, Oriente Próximo y África, Nicola Mendelsohn, ha celebrado esta experiencia que ya es la más exitosa de la sección de Eventos de Pago de la red social, inaugurada el pasado año.

Para dar cuenta de la hazaña, Mendelsohn señaló que en aquellas noches el San Carlo de Nápoles acogió a veinticinco veces más personas que si lo hubiera celebrado de forma presencial.

La tecnología ha llegado para quedarse en este teatro y, desde su dirección, aseguran que seguirán retransmitiendo sus espectáculos por internet aunque el Gobierno permita su reapertura. Tal es así que ultiman una plataforma propia que estará lista antes de verano.