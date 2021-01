La covid-19 afecta a al menos cinco ministros del nuevo Gobierno boliviano

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora (c) junto al vicepresidente David Choquehuanca (i) y el ministro de Salud, Édgar Pozo. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 21 ene (EFE).- Al menos cinco ministros del Gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, han sido afectados por la covid-19 en las últimas semanas, al igual que varios viceministros, informó este jueves el vocero presidencial, Jorge Richter.

"Tenemos ministros que se han visto afectados por la pandemia y algunos que no han logrado su recuperación plena y absoluta", indicó Richter en una rueda de prensa en La Paz.

Hasta el momento se conocía sobre los contagios de los ministros de Defensa, Edmundo Novillo; de Exteriores, Rogelio Mayta; de Obras Públicas, Édgar Montaño, y quien fue titular de Salud hasta el pasado viernes, Édgar Pozo.

Además de ellos, dieron positivo los ministros de Trabajo, Verónica Navía, y de Minería, Ramiro Villavicencio, indicó el vocero presidencial.

Richter explicó que Montaño ya ha vuelto a sus funciones y Nava "ha estado realizando intervenciones" a través de una plataforma virtual, mientras que el canciller Mayta está en proceso de recuperación.

El Ministerio de Defensa informó la semana pasada que Novillo dejó el hospital en que estaba ingresado el pasado 13 de enero, aunque continuaba en etapa de recuperación y debía permanecer aislado por un tiempo.

Édgar Pozo decidió no continuar en el Gobierno, ya que por su edad está dentro de los grupos de mayor riesgo a contraer complicaciones, y en su lugar fue designado Jeison Auza como ministro de Salud.

Según Richter, "varios viceministros también se han visto afectados por el contagio", aunque no precisó el número ni a qué carteras corresponden.

Además de los cinco ministros, de los 17 que integran el gabinete presidencial, en las últimas semanas han dado positivo el expresidente Evo Morales y los alcaldes de La Paz, Luis Revilla, y El Alto, Soledad Chapetón, entre otros políticos.

Bolivia se encuentra desde hace unas semanas en una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus con reportes que superan los 2.000 casos por día, algo que no ocurría desde julio y agosto del año pasado.

Las autoridades nacionales atribuyen el aumento de casos a la aplicación de pruebas masivas para detectar la enfermedad de forma temprana.

El Gobierno de Arce, que lleva poco más de dos meses de gestión, levantó en diciembre una prohibición a los eventos masivos para reactivar la economía y descarta volver a la cuarentena rígida que se aplicó en 2020.

Hace unos días el Ejecutivo boliviano aprobó nuevas disposiciones que incluyen la aplicación del horario continuo laboral y el teletrabajo como opción preferente, además de dar a los Gobiernos subnacionales la atribución de impedir actividades masivas o regular la atención pública de comercios.

Ante la segunda ola de contagios, algunos Gobiernos municipales decidieron suspender actividades masivas como las celebraciones del carnaval u optaron por volver a una "cuarentena dinámica" con la reducción de horarios de circulación y restricciones para algunas actividades, entre otras medidas.

El Gobierno aseguró la compra de vacunas rusas Sputnik V y la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, cuya llegada a Bolivia está prevista para marzo y abril, respectivamente.