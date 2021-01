La Copa deja marcado a Vinicius

Jony Niguez (i) del Acoyano lucha por el balón contra el extremo del Real Madrid Vinicius. EFE / Manuel Lorenzo/Archivo

Madrid, 21 ene (EFE).- El error en la definición de Vinicius Junior en una acción que pudo sentenciar el duelo copero ante el Alcoyano y su despiste en el marcaje en el tanto que provocó la prórroga, deja marcado al extremo brasileño para Zinedine Zidane tras su regreso a la titularidad.

Tuvo el pase de ronda en sus botas Vinicius a los 78 minutos, en un contragolpe en el que pudo sentenciar, con Karim Benzema solo para marcar a puerta vacía. El brasileño decidió jugársela y no superó la salida del portero José Juan.

Dos minutos después cometió un error que le costó caro al conjunto madridista. Su despiste en la marca llegó en un saque de esquina, cuando Solbes marcaba a placer libre de marca en el segundo palo el balón peinado desde el primero. Pese a los avisos de Marcelo a su compatriota, Vinicius dio prioridad a salir rápido al contraataque antes que seguir su marca.

"No lo coges, caralho. ¡Venga!", le gritó Marcelo en unas imágenes que desveló Cuatro a pie de campo. Era el aviso tras la primera acción a balón parado que despejó Andriy Lunin por alto y Álvaro Odriozola mandó a córner en su intento de despeje.

Fue cuando llegó el toque de atención del jugador que ejercía de capitán en el Real Madrid. "¡No la cagues, Vini!, ¡No la cagues!", le gritó Marcelo segundos antes de buscarle con la mirada pidiendo explicaciones tras el gol que provocó la prórroga.

Desde la zona del banquillo visitante Zidane también pidió explicaciones a Vinicius, que se intentó justificar tras una doble acción que le deja marcado. Su importancia se había desplomado de nuevo para el técnico francés desde el regreso del belga Eden Hazard. En Copa del Rey recuperó una titularidad que no disfrutaba desde el 15 de diciembre.

Cerró con poco protagonismo el 2020. Sin minutos ante el Eibar y apenas 19 entre los duelos frente a Granada y Elche. El inicio de año no mejoró su situación, siempre obligado a ofrecer buen rendimiento para permanecer en el equipo titular con Zidane. Solo cinco minutos frente al Celta, ninguno contra Osasuna y 23 en la derrota de la Supercopa ante el Athletic. Es un nuevo bache de Vini que regresó en la Copa del Rey y dejó escapar su oportunidad.