Kamala Harris llama a los estadounidenses a "ver más allá de la crisis"

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se dirige a la nación en el evento 'Celebrating America' en el Lincoln Memorial tras la toma de posesión de Joe Biden como el 46 ° Presidente de los Estados Unidos en Washington. EFE / EPA / JOSHUA ROBERTS

Washington, 20 ene (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó este miércoles a los estadounidenses a "ver más allá de la crisis", en su primera intervención pública tras jurar al cargo.

Harris, que hizo historia al convertirse en la primera mujer, la primera negra y la primera persona de origen asiático en ocupar la Vicepresidencia de EE.UU., intervino durante un espectáculo virtual organizado para celebrar el comienzo de la Administración de Joe Biden, que contó como anfitrión con el consagrado actor Tom Hanks.

"En muchos sentidos, este momento encarna nuestro carácter como nación, demuestra quiénes somos. Incluso en tiempos oscuros, no sólo soñamos, hacemos", aseguró Harris, que este miércoles prestó juramento de su cargo con la ayuda de la jueza Sonia Sotomayor, la primera y única magistrada latina del Tribunal Supremo.

Según la nueva vicepresidenta, los estadounidenses no sólo ven lo que ha sido, sino "lo que puede ser".

"Disparamos a la luna y luego plantamos nuestra bandera en ella. Somos valientes y ambiciosos. No nos amilanamos en nuestra creencia de que venceremos, que nos levantaremos. Esa es la aspiración estadounidense", describió Harris, que citó como ejemplo al expresidente Abraham Lincoln (1861-1865), de quien dijo "vio un futuro mejor".

También hizo mención a líder negro Martin Luther King Jr. que "luchó por la justicia racial y la justicia económica", y consideró que la aspiración estadounidense impulsó a las mujeres de esta nación a exigir igualdad de derechos y a los autores de la carta de derechos a reclamar libertades.

Y desgranó que esa aspiración ha inspirado a científicos, padres, innovadores y educadores, familias y comunidades.

"Esto es lo que el presidente Joe Biden nos ha llamado a convocar ahora, el coraje de ver más allá de la crisis, para hacer lo que es difícil de hacer, para hacer lo bueno para unirnos, para creer en nosotros mismos, creer en nuestro país, creer en lo que podemos hacer juntos", remató.

La ceremonia de investidura de Biden, quien se convirtió en el presidente 46 de Estados Unidos, se celebró en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El acto transcurrió sin la presencia de multitudes debido a la pandemia y al asalto, el pasado 6 de enero, por parte de seguidores del expresidente Donald Trump del Capitolio en Washington, frente al cual Harris y Biden prestaron juramento.