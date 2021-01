21/12/2020 Isa Pantoja y Asraf celebran dos años de amor. MADRID, 21 (CHANCE) Isa Pantoja y Asraf se conocieron, a finales de 2018, en la casa de Gran Hermano Vip y, tras sentir una atracción mutua y una química brutal, comenzaron un romance tímidamente después de que la hija de Isabel Pantoja diese por terminada su tormentosa relación de idas y venidas con Omar Montes. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Isa Pantoja y Asraf se conocieron, a finales de 2018, en la casa de Gran Hermano Vip y, tras sentir una atracción mutua y una química brutal, comenzaron un romance tímidamente después de que la hija de Isabel Pantoja diese por terminada su tormentosa relación de idas y venidas con Omar Montes.



Una escapada romántica a Estambul fue la confirmación de que su amistad había dado paso a algo más y, dos años después y después de superar numerosos problemas juntos, los tortolitos están más enamorados que nunca y ya preparan su boda para el próximo verano.



Para celebrar una fecha tan especial, Asraf ha querido sorprender a su novia con un detallazo romántico y, por la cara que ha puesto Isa, ¡lo ha conseguido! Para que no nos perdiésemos ni un solo momento de su sorpresa, el modelo ha ido narrándonoslo en directo a través de su cuenta de Instagram.



Esta mañana, mientras la colaboradora de "Ana Rosa" estudiaba - está inmersa en sus exámenes de primero de Derecho, carrera en la que se matriculó el pasado mes de septiembre - Asraf se "escapaba" para comprar todo lo necesario para dejar a su novia boquiabierta. Un ramo de flores, bombones, una botella de champagne para brindar por su amor, globos con sus respectivas inciales y un corazón, y un oso de peluche gigante con una cría en brazos han sido las sorpresas que el marroquí ha comprado para Isa, a la que pillaba desprevenida después de preparar el "kit" más romántico que hemos visto en mucho tiempo, en el salón de la casa que comparten en El Puerto de Santa María.



A través de sus redes sociales Asraf ha ido contándonos paso a paso la celebración única que había preparado para la peruana y, como no podía ser de otro modo, nos ha mostrado también la reacción de Isa cuando se ha encontrado todos los regalos en el salón de su casa (colocados de forma estratégica). Haciendo honor a su sobrenombre de "reina del hielo" la hija de Isabel Pantoja ha abierto la boca asombrada mientras le decía "ay tío, te has pasado. ¡Qué guay! Ay que mono todo...". El marroquí, mientras tanto, le explicaba que el oso gigante le representaba a ella y el pequeñito a Albertito, un detalle que ha conseguido que la hija de Isabel Pantoja se derrita de amor.



En estos momentos, Isa y Asraf a buen seguro están celebrando estos dos años de amor en los que, a pesar de haber pasado por varias crisis, su relación está más anfianzada que nunca y los planes de boda siguen adelante. ¡Desde Chance deseamos muchas felicidades a la parejita en este día tan especial para ellos!