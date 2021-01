Futbolista venezolano Daniel Pereira elegido primero en Draft de la MLS

El joven centrocampista venezolano Daniel Pereira fue escogido este jueves por el Austin FC en el primer lugar del Draft de la MLS en Estados Unidos, país donde su familia pidió asilo político cuando era adolescente.

"Es un honor, realmente no lo esperaba. Hay muchos jugadores talentosos en el Draft. Es un honor y un momento que nunca olvidaré", dijo el jugador en una videoconferencia con medios.

Pereira, de 20 años, iniciará su carrera profesional en el Austin FC, franquicia que debuta esta temporada en la MLS y que tiene como director deportivo al exjugador internacional estadounidense Claudio Reyna.

"En mi primer año me tendré que adaptar, trabajar duro. Mis expectativas serán aprender de los veteranos del equipo", dijo el mediocampista, que firmó seis goles y seis asistencias en 26 partidos en la universidad de Virginia Tech.

Gran admirador del español Andrés Iniesta, Pereira jugaba en el equipo venezolano Deportivo La Guaira cuando sus padres decidieron trasladarse en 2015 a Estados Unidos, donde pidieron asilo.

"Fueron tiempos locos. Mis padres decidieron mudarse a Estados Unidos para buscar algo mejor. Fue uno de los grandes sacrificios que hicieron por mí", explicó el jugador.

"No me gustaba mucho la idea porque dejaba mucho atrás. Fue un sacrificio pero salió mejor de lo que pensé", reconoció. "Mi primer año fue muy duro en el instituto, porque no hablaba inglés, pero estaba rodeado de grandes profesores y amigos".

A su llegada a Roanoke (Virginia) el fútbol fue una vía importante de adaptación para Pereira. Al terminar el instituto fue reclutado por la universidad de Virginia Tech y por el programa Generation Adidas, que garantiza a jóvenes promesas un contrato en la MLS.

"Nunca pensé que sería profesional, aunque ése era mi objetivo", admite.

Pereira sucede como número uno del Draft de la MLS al estadounidense Robbie Robinson, elegido en 2020 por el Inter Miami, donde la temporada pasada jugó 12 partidos, cuatro de ellos como titular.

En el segundo lugar del Draft de 2021, el extremo inglés Calvin Harris (Wake Forest) fue elegido por el FC Cincinnati y, en el tercero, el centrocampista keniano Philip Mayaka (Clemson) por los Colorado Rapids.

gbv/gfe