Fútbol.- Mendilibar: "Los errores te marcan el partido, nos duele"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, lamentó los errores que ayudaron a que el Atlético de Madrid sacara la victoria este jueves de Ipurua (1-2), por lo que no pudo estar satisfecho pese al buen trabajo durante gran parte del partido.



"El trabajo ha estado bien hecho pero lo que cuentan son los goles. El cómo ha sido nos duele, no porque haya sido penalti o no, estamos atacando, un despeje de ellos nos pilla que no pueden llegar al área, y puede pasar cualquier cosa", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



El técnico se refirió así al mal despeje, en el primer gol, y al penalti en contra, en el segundo de Luis Suárez, como gran losa para los vascos. "Esos errores te marcan el partido, es igual que el primer gol, un despeje malo y nos empatan. Casi todos los goles vienen de errores, pero contra estos equipos si cometemos errores tienen jugadores determinantes que no perdonan", afirmó.



"Hemos estado bien, el primer tiempo empezamos bien, más hacia delante en el segundo tiempo, pero una jugada aislada, el penalti, y el 1-2", añadió tras encajar la remontada en el minuto 89. Además, Mendilibar justificó que su portero Dmitrovic tire los penaltis, como hizo con el 1-0, si los demás no los meten. "Todos los demás han fallado, tenemos que hacer algo, él tirará hasta que falle", terminó.