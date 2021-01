Fútbol.-Luis Suárez da otro empujón al Atlético

Un doblete del uruguayo sirve los tres puntos al líder en Ipurua, que mete 7 y 10 a Madrid y Barça



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Un doblete de Luis Suárez dio los tres puntos al líder Atlético de Madrid en su visita a Ipurua (1-2) este jueves de la jornada 19 de LaLiga Santander, con un penalti a lo Panenka en el minuto 89 que rubricó la remontada rojiblanca en un duro escenario.



Los de Diego Pablo Simeone meten 7 y 10 puntos a Real Madrid y Barcelona, con un partido menos. De nuevo Luis Suárez salió al rescate, un delantero que marca la diferencia y que dio otro empujón a la candidatura rojiblanca al título. Los vascos apretaron y mucho con su presión, pero el ex del Barça inventó los dos goles.



El cuadro 'armero' exigió y el Atleti lo notó. Los de Simeone tuvieron un día espeso, sin apenas conectar con su gente buena. Joao Felix volvió a empezar en el banquillo pero Lemar esta vez estuvo bien anulado por el rival. Carrasco y Correa fueron lo más ofensivo que tuvo el Atlético en el primer tiempo.



Mientras, el Eibar se encontró con el penalti inocente de Carrasco a Mutu, en un balón largo de la defensa. La pena máxima la transformó como novedad el meta Dmitrovic y el Eibar vio reforzada su apuesta valiente. Las fuerzas comenzaron a fallar cerca del descanso y ahí asomó Luis Suárez por si las moscas.



El delantero siguió la presión de Llorente a Sergio Álvarez y cazó el balón del 1-1 antes del descanso. En la reanudación de nuevo sufrió el líder, que no dejó salir cómodo al Atleti y rondó la meta rival con Kike García. A 10 minutos del final comenzó a encontrar huecos el cuadro madrileño, sonriente de nuevo con Suárez.



El Pichichi Suárez, con 11 tantos, peleó un balón largo y cuando vio la pierna estirada de Arbilla buscó el penalti. Sin mucho contacto, pero tampoco con la pelota, el colegiado señaló la pena máxima que se quedó el 'charrúa'. Tres puntos de los que ganan ligas, que el año pasado cedieron en Ipurua de hecho los del Cholo, y que deciden jugadores como Suárez, el regalo del Barça.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: EIBAR, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 2. (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



EIBAR: Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Bigas, Arbilla; Diop (Pedro León, min.90), Sergio Álvarez, Edu Expósito, Inui; Mutu (Enrich, min.77) y Kike García.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Giménez, Felipe; Vrsaljko, Saúl, Llorente, Carrasco; Lemar (Joao Félix, min.46), Correa (Torreira, min.46) y Luis Suárez (Kondogbia, min.93).



--GOLES:



1 - 0, min.12, Dmitrovic (penalti).



1 - 1, min.40, Luis Suárez.



1 - 2, min.89, Luis Suárez (penalti).



--ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz). Amonestó a Arbilla (min.82), Kike (miin.91) y Pozo (min.95) por parte del Eibar. Y a Felipe (min.62) y Savic (min.91) en el Atlético.



--ESTADIO: Ipurua.