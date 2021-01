Fútbol.- La familia de Emiliano Sala quiere saber "toda la verdad" dos años después del accidente

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La familia del exjugador argentino Emiliano Sala ha pedido este jueves la apertura de la investigación sobre el accidente que causó la muerte del futbolista hace dos años mientras viajaba en un jet privado que le trasladaba desde la ciudad francesa de Nantes hasta Cardiff (Gales), su nuevo destino para jugar en la Premier League.



El cuerpo de Sala, que murió el 21 de enero de 2019, fue encontrado dentro del avión dos semanas después del accidente, pero -sin embargo- el cuerpo del piloto David Ibbotson no ha sido recuperado hasta la fecha. Este jueves han solicitado que se investigue "toda la verdad" de lo sucedido.



"Es una tragedia que hayan pasado dos años desde la muerte de Emiliano y aún no sabemos nada de lo que pasó y por qué murió. Una investigación será la única forma de restaurar toda la verdad, para que la familia no tenga que soportar otro triste cumpleaños sin respuestas", indicó el abogado de la familia, David Machover.



La seres queridos de Emiliano Sala siguen buscando explicaciones porque la primera investigación sobre el caso se detuvo en marzo de 2020 debido a la pandemia por coronavirus. El resultado fue que el avión ligero que trasladaba al futbolista argentino de Francia a Gran Bretaña sufrió un "fatal accidente" por "volar demasiado rápido para sus características".



Además, dicha investigación desveló que el piloto "perdió el control" -probablmente- "por un giro manual" y subrayó que el avión ligero que trasladaba al jugador argentino, de 28 años, tampoco disponía de la licencia pertinente, según determinó el informe de los investigadores publicado el 13 de marzo de 2020.