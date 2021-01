Estados Unidos.- Biden firma sus primeros decretos como presidente, incluido el de igualdad racial y la vuelta al Acuerdo de París

Ordena la reincorporación de EEUU a la OMS, con Fauci como jefe de su delegación



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este miércoles sus tres primeros decretos, incluido el uso obligatorio de mascarilla en edificios federales, que muestran algunas de sus prioridades y su intención de revertir varias acciones de Donald Trump.



"He considerado que con el estado en el que la nación está no hay tiempo que perder. Vamos a trabajar de inmediato", ha dicho Biden al aparecer por primera vez en el Despacho Oval, destacando ante los periodistas que "este será el primero de los muchos compromisos que vamos a tener aquí".



Además del uso obligatorio de mascarilla en instalaciones de propiedad estatal, Biden ha firmado un decreto destinado a garantizar la igualdad racial y otro para que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París, un trámite que durará al menos 30 días.



"Algunas de las acciones ejecutivas que voy a firmar ayudarán a cambiar el curso de la crisis de la COVID-19 y a combatir el cambio climático de formas que no hemos hecho hasta ahora", ha agregado, calificando sus primeros pasos como presidente estadounidense como "puntos de partida" para cumplir las promesas hechas en campaña electoral.



En total, son 17 órdenes ejecutivas las que Biden tiene previsto firmar durante su primer día al frente de la Casa Blanca, nueve de las cuales revocan algunas de las medidas decretadas por su antecesor en el cargo.



Además de frenar la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha designado al doctor Anthony Fauci como jefe de la delegación estadounidense ante ese organismo.



En materia económica, ninguno de los dos textos a la espera de su firma trastocarán los planes previstos por la anterior Administración, es decir, la extensión hasta el 31 de marzo de la moratoria nacional para los desalojos y ejecuciones hipotecarias, y de los préstamos estudiantiles hasta el 30 de septiembre.



CANCELA UN PROYECTO VALORADO EN 8.000 MILLONES DE DÓLARES



Entre las firmas que sí echarán por tierra las pretensiones de Donald Trump está la que cancela un megaproyecto valorado en 8.000 millones de dólares para la ampliación del oleoducto Keystone XL, de casi 2.000 kilómetros, y con el que se pretendía transportar unos 830.000 barriles de petróleo diarios entre la provincia canadiense de Alberta y el estado de Nebraska.



Además, el nuevo presidente de Estados Unidos ha dado orden de revisar y revertir al menos un centenar de medidas decretadas por Trump relacionadas con el medioambiente, como parte de sus promesas para impulsar políticas energéticas más limpias.



DETIENE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO CON MÉXICO



En materia de políticas de inmigración, Biden sí detendrá algunas legislaciones anteriores, como la construcción del muro en la frontera sur con México, la ampliación de la ley de inmigración firmada por Trump, y las restricciones a la entrada en Estados Unidos de ciudadanos con pasaporte de hasta siete países de mayoría musulmana.



Aunque no supondrá revertir ninguna ley impulsada durante la Administración de Donald Trump, sí fortalecerá la conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), con la que las personas que llegaron en situación irregular a Estados Unidos cuando eran niños pueden optar posteriormente a su regularización; y extenderá el aplazamiento de las deportaciones de ciudadanos liberianos en situación de peligro hasta junio de 2022.



Además reafirmará el censo de las personas en situación irregular para que puedan ser tenidos en cuenta en el momento de la redistribución de los escaños en la Cámara de Representantes, algo que desde 2019, Donald Trump intentó cambiar para obtener mejor representación en el Congreso.