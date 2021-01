España.- Illa ganaría las catalanas en votos y se disputaría la victoria con ERC en escaños, según el CIS

20/12/2017 Papeletas para las elecciones al Parlament del 21D en Catalunya POLÍTICA BARCELONA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA



El independentismo no tendría asegurada la mayoría absoluta y quedaría lejos del 50% del voto, Cs se hundiría y Vox podría superar al PP



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



PSC y ERC se disputarían la victoria de las elecciones catalanas, ya que los republicanos obtendrían entre 31 y 33 escaños, y los socialistas entre 30 y 35, pero en estimación de voto ganarían los socialistas por más de tres puntos, según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves.



La encuesta se ha elaborado con 4.106 entrevistas entre el 2 y el 15 de enero --justo después del anuncio de que Illa sería candidato del PSC y antes de que el Govern decidiera aplazar las elecciones del 14 de febrero y la posterior suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- y cuenta con un margen de error de 1,6.



Pese a que en escaños, la victoria estaría disputada entre PSC y ERC, los socialistas ganarían en estimación de voto: la candidatura de Illa obtendría un 23,9% de los apoyos, mientras que la del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se quedaría en el 20,6%.



La encuesta sitúa a JxCat como tercera fuerza con entre 20 y 27 escaños (12,5% de votos), seguido de Cs, que perdería más de 20 escaños para quedarse con entre 13 y 15 (9,6%) y los comuns subirían hasta los 9-12 diputados (9,7%).



Vox entraría en el Parlament con 6-10 (6,6%), y superaría tanto a la CUP, que obtendría 8-11 diputados (6%), como al PP, con 7 escaños (5,8%), pese a que ambos partidos suben, y el PDeCAT no entraría en la Cámara catalana.



A partir de esta estimación, el independentismo quedaría lejos de lograr su objetivo de superar el 50% de los votos, ya que la suma de ERC (20,6%), JxCat (12,5%), CUP (6%) y el PDeCAT (0,7%) se quedaría en el 39,8%.



En intención directa de voto, el PSC obtendría el 11,7%, seguido de ERC (9,8%); JxCat (6,5%); los comuns y la CUP empatarían con el 3,2%; Cs (3,1%); PP (1,8%), y Vox (1,6%), mientras que el 39,1% no lo sabe, el 11,6% no contesta, el 1,1% votaría en blanco, el 0,4% nulo y también habría votos inferiores al 1% para partidos como el PDeCAT, el PNC y el Pacma.



POSIBLES MAYORÍAS



Con esta estimación, el independentismo no tendría asegurada la mayoría absoluta --fijada en 68 escaños--, ya que obtendría 59 diputados en su horquilla más baja, pero alcanzaría los 71 y la mayoría en la predicción más alta.



Además, se abriría la posibilidad de una mayoría absoluta alternativa entre ERC, PSC y los comuns, tanto en su horquilla más baja --70 diputados-- como en la más alta --80 diputados--, e incluso podrían sumar republicanos y socialistas en solitario si ambos cumplen la estimación más alta, que los situaría en los 68 escaños, justo la cifra que marca la mayoría absoluta.



Sin embargo, tanto ERC como PSC han reiterado que no pactarán entre ellos y que rechazan esta posibilidad, mientras que la propuesta de Aragonès de un Govern entre ERC, JxCat, comuns y la CUP sumaría en todas sus estimaciones, pese a que JxCat y comuns también han rechazado este hipotético pacto.