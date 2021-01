España.- ERC recurrirá el fallo contra el conseller catalán de Exterior por el 1-O

Vilalta no ve "casual" que la sentencia llegue ahora ante la incógnita de cuándo se celebrarán las elecciones



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este jueves que recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, por un delito de desobediencia grave el 1-O, cuando era alcalde de Agramunt (Lleida), y que le impedirá ser el número dos de la candidatura de los republicanos por Lleida.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria que ha realizado el partido este jueves encabezada por el vicepresidente del Govern y candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, y el mismo Solé, al que el TSJC ha impuesto una pena de un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros.



Para Vilalta, no es casual ni banal que la sentencia contra Solé llegue ahora como conseller responsable de los procesos electorales en Cataluña: "Es una nueva muestra de la interferencia judicial en el ámbito político y en el proceso electoral que está en marcha. Hay una clara intencionalidad de condicionar la vida política, en forma de venganza y de interferencia por parte de los tribunales".



Ha explicado que el recurso que presentarán permitirá que Solé pueda seguir siendo conseller, y por tanto le permitirá seguir estando al frente del proceso electoral en Catalunya, pero asegura que la sentencia "afecta a su condición de ser elegido" como candidato de los republicanos a los comicios.



"Están afectando y alterando la representación de la candidatura de ERC impidiendo que Solé pueda ser candidato por Lleida. De nuevo, desde los tribunales están alternado los procesos democráticos", ha lamentado la también secretaria general del partido.



CRITICA LA "REPRESIÓN"



Según Vilalta, Solé es el primer alcalde condenado por hacer posible el referéndum del 1-O de 2017, y pese a lamentar que la "represión" no pare, ha advertido de que tampoco les parará a ellos en su apuesta por la autodeterminación y la amnistía con el objetivo de avanzar hacia la independencia de Cataluña.



"La sentencia contra Solé es contra todos los alcaldes y la gente que hizo posible el 1-O. Lo hicimos conjuntamente. Ya pueden tener claro que lo volveríamos a hacer y que lo volveremos a hacer", ha sostenido Vilalta, que ha insistido en la necesidad de buscar una vía política y democrática al conflicto catalán.



Tras presentar a ERC como el independentismo plural e integrador, también ha lamentado que el compromiso del Gobierno de desjudicializar el conflicto catalán no se haya traducido "en ningún hecho".