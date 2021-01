España.- Casado dice, tras mantener el TSJC el 14F para las catalanas, que "no se puede jugar" con la fecha

04/01/2021 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado ofrece declaraciones a los medios de comunicación después de visitar la Asociación 'Ni un niño sin juguetes', en Móstoles, Madrid (España), a 4 de enero de 2020. Durante el acto, Pablo Casado entregará una donación de juguetes en nombre del partido para familias sin recursos o que han perdido el empleo por la pandemia del Covid-19, con lo recaudado por las donaciones de los altos cargos del partido. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press







MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantenga la convocatoria de las elecciones catalanas para el 14 de febrero, que la Justicia "siempre tiene la razón" y ha añadido que "no se puede jugar" con las decisiones ni las fechas electorales, "ni por una parte ni por otra".



Así se ha pronunciado apenas minutos después de conocer que el TSJC ha acordado mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones al Parlament para el 14 de febrero, tras recibir los argumentos de la Fiscalía y la Generalitat. Con esta decisión, el tribunal mantiene la medida ya adoptada de forma cautelarísima el pasado martes, que implica suspender el aplazamiento de las elecciones que el Govern fijó para el 30 de mayo.



"La Justicia siempre tiene la razón y me imagino que el recurso o las alegaciones que ha hecho la Generalitat tendrían la misma base que tenía el propio decreto", ha manifestado Casado en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.



Preguntado después si, en caso de que se recurra esa decisión para plantear de nuevo el aplazamiento, cuál será la posición del PP, Casado ha señalado que su partido tiene "poco margen" y ha agregado que tampoco lo tuvieron cuando se plantearon las elecciones el día 30, porque la Generalitat no le ofreció datos sanitarios.



"Cree que no se puede jugar con las fechas electorales, con las decisiones electorales ni por una parte ni por otra", ha manifestado, para añadir que su partido respeta siempre las decisiones judiciales y recomendaría a los partidos que lo hicieran tanto en este caso como en "otras cuestiones".



Preguntado de nuevo si apoya entonces la fecha del 14F, Casado ha subrayado que ya hay una "decisión de la Justicia" para que se celebren ese día, si bien ha admitido que habría que leer lo que dice el tribunal porque puede que "haya requerido más datos".



EL PPC "PUEDE SER MUY INFLUYENTE"



Casado ha defendido la salida de Salvador Illa del Gobierno después de haber sido designado candidato del PSC a la Generalitat ya que, según ha dicho, está "más pendiente" del PSC que de las PCR de la pandemia.



Además, ha recalcado que ahora parece que se vuelve a ver "una política de bloques en Cataluña" de la que, a su juicio, "hay que huir". "Y sobre todo hay un electrón libre que va cambiando de bloque, que es el PSC", ha enfatizado, tras recordar que en el pasado ya hubo tripartitos en Cataluña y, por lo tanto, "ya saben a qué conduce eso".



Dicho esto, Casado ha puesto en valor el proyecto que plantea Alejandro Fernández a favor de la "convivencia social, el progreso económico y la estabilidad política" y ha señalado que el PPC, aunque "no sea una fuerza mayoritaria, puede ser muy influyente". Y ha subrayado que al PSC "no conduce a nada".