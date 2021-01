El momento de vacunar "es ahora", dice científico uruguayo

El doctor Rafael Radi, coordinador del grupo que asesora al Gobierno uruguayo en la pandemia. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 21 ene (EFE).- El doctor Rafael Radi, coordinador del grupo que asesora al Gobierno uruguayo en la pandemia, aseguró este jueves que el momento de iniciar la vacunación contra la covid-19 en su país "es ahora" y destacó que se debería regresar a unos 200 casos diarios para retomar la capacidad de rastreo.

"Estamos en una situación mucho mejor que la que estábamos y ahora sí creo que el escenario de la vacunación es el inminente (...). Porque se transformó en una emergencia de salud pública y el momento es ahora", dijo en una entrevista a la radio local Sarandí el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

Agregó que la covid-19 pasará de ser una epidemia a una "endemoepidemia", algo que el país no se va a "sacar de arriba" en 2021 y afirmó que, "aunque haya vacunación" seguirán apareciendo olas.

Según recordó el bioquímico, en Montevideo -el departamento (provincia) con mayor número de casos y donde viven la mitad de los 3,3 millones de habitantes de Uruguay-, la pérdida del nexo epidemiológico está en el 45 % por lo que hay "transmisión comunitaria" y expresó la aspiración de reducir los contagios diarios a 200 para mantener la situación controlada.

"Sin duda, la vacunación va a ir generando un control progresivo de esa circulación comunitaria y lo que van a aparecer después son brotes, como al principio", añadió.

El experto señaló que "la vacunación va a ayudar enormemente y va a pasar a transformarlo de algo descontrolado a algo que va a tener brotes esporádicos".

Radi recordó que se necesita que, por lo menos, un 50 % de la población esté inmunizada y enfatizó que ninguna vacuna es 100 % efectiva.

Respecto a las negociaciones que lleva adelante el Gobierno uruguayo para la adquisición de las vacunas, Radi remarcó que "esperar un poco tampoco es tan malo" ya que esto permite a los científicos tener una perspectiva de cómo está funcionando la inoculación en otros países.

Para el coordinador de GACH, es "muy difícil" generar confianza cuando no se tiene la convicción, desde el punto de vista técnico, de que la vacuna es segura y eficaz.

"Ir demasiado rápido a veces no es lo mejor. Hoy lo más importante es empezar el plan de vacunación con el personal de la salud y proteger a las poblaciones más vulnerables", concluyó.

El 13 de marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay al conocerse los cuatro primeros positivos por covid-19 y, desde entonces, el país suramericano acumula 34.294 casos (7.840 activos, de los que 106 se encuentran en cuidados intensivos) y 336 fallecimientos.