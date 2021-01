El Maestro Joao ataca a Paz Padilla tras la 'regañina' de esta

13/12/2019 Maestro Joao, en una foto de archivo en el plató de 'Gran Hermano VIP' SOCIEDAD FRANCISCO GUERRA



MADRID, 21 (CHANCE)



El Maestro Joao ha entrado en directo en Sálvame esta tarde para explicar lo que significa el fenómeno que hemos vivido hoy cuando han dado las 21:21 de la noche, del día 21 de enero, del año 21 y del siglo 21. Lo cierto es que el exconcursante de Gran Hermano ha hecho una aparición de lo más divertida, como siempre, en la que también ha presentado a su pareja, de la que está locamente enamorado de él.



Pero algo ha hecho enfadar a Paz Padilla y es que le ha preguntado al vidente si estaba en casa con los convivientes y él, muy sincero, ha explicado que no: "No, estoy con mi novio y con una persona con la que paso prácticamente todos los días". A la presentadora no le ha gustado nada que se haya saltado las restricciones y se lo ha echado por cara.



Después de esta pequeña regañina, Paz Padilla: "Espero que no te contagies", a lo que le ha respondido el vidente diciendo: "Ni tú tampoco". Un final de Sálvame que nos ha dejado con la boca abierta porque no sabíamos que se iba a crear esa mala tensión entre la presentadora y el vidente... pero esto no ha quedado ahí.



El Maestro Joao ha hablado a través de sus stories de Instagram y ha afirmado que está muy disgustado por las palabras de Paz Padilla ya que ella no es nadie para dar lecciones morales. Ha asegurado que la presentadora tiene todo Instagram lleno de Tik Toks con personas que no son convivientes y que le parecía fatal el trato recibido con ella cuando él ha entrado en el programa 'casi' para hacer un favor. Además, el vidente la ha tachado de 'la humorista que hace humor riéndose de la gente' algo que seguro no ha gustado nada a la actriz.