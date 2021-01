El juicio político a Trump puede activarse en el Senado en "uno o dos días"

El expresidente estadounidense Donald J. Trump. EFE/EPA/AL DRAGO / Archivo

Washington, 21 ene (EFE).- Los demócratas del Congreso de Estados Unidos pueden activar el juicio político al exmandatario Donald Trump en el Senado en "uno o dos días", ya que consideran este tema una prioridad a pesar del traspaso de poder al presidente Joe Biden.

"El presidente debe rendir cuentas", dijo en referencia a Trump el "número dos" de la nueva mayoría demócrata en el Senado, Dick Durbin, quien declaró a los periodistas que espera que el envío por la Cámara de Representantes de los artículos que activarían el juicio político en el Senado se produzca en "uno o dos días".

Durbin dijo que cree que la Cámara Baja "hizo lo correcto al acusar al presidente por segunda vez", esta vez bajo el cargo de "incitación a la insurrección", por su papel en el asalto de sus seguidores al Capitolio del pasado 6 de enero.

El juicio político es "una prioridad", insistió Durbin, quien agregó que "la realidad" es que el exgobernante tiene que responder por sus acciones en lo referente al asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, una acción que dejó cinco muertos, incluido un policía.

El miércoles de la semana pasada la Cámara de Representantes aprobó, con el apoyo de diez representantes republicanos, someter a Trump a un segundo juicio político, pero aún no ha enviado a la Cámara Alta los artículos de acusación necesarios para su comienzo.

Trump, que se convirtió así en el primer presidente de EE..UU. en ser sometido a dos procesos de este tipo, ha sido responsabilizado por los legisladores del asalto al Capitolio por arengar previamente a sus seguidores y pedirles acudir a la sede del Legislativo a defender sus derechos y demostrar su fuerza.

Cuando se produjo el ataque, los legisladores celebraban una sesión para certificar los votos electorales obtenidos por el demócrata Joe Biden y por tanto para confirmar su victoria, ante las reiteradas denuncias de fraude de Trump, que no logró demostrar.

Aunque el juicio ya no puede suponer la destitución de Trump, ya que este miércoles dejó el cargo, una condena podría conllevarle ser inhabilitado para ocupar puestos públicos en el futuro.

Pese a que aún se desconoce qué apoyo podría tener una posible condena a Trump, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, acusó este martes al exgobernante de provocar el asalto al Capitolio.

"La turba (que asaltó el Congreso) fue alimentada con mentiras. Fueron provocados por el presidente (Trump) y por otras personas en el poder", dijo McConnell en una sesión del Senado.

En el equipo de Biden, por su lado, existe la preocupación de que un pronto comienzo del proceso en el Senado distraiga los esfuerzos del Legislativo de sus prioridades de Gobierno para los primeros cien días: la pandemia, la crisis económica y la confirmación de los miembros del nuevo gabinete.