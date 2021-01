El Gobierno paraguayo lamenta la extorsión de policías a dos turistas de Brasil

El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 21 ene (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, calificó este jueves como de "verdadera vergüenza" el intento de extorsión de varios miembros de la Policía Nacional a una joven pareja de turistas brasileños e insistió en pedir a la Justicia que "castigue ejemplarmente" a los agentes.

De acuerdo con la investigación, los agentes amenazaron a la pareja con encarcelarles si no abonaban una suma de 50.000 reales (unos 9.500 dólares), un caso que ha vuelto a poner en el punto de mira al cuerpo policial del país.

"Por suerte ya están fuera de las instituciones y espero que se les dé de baja y no solamente eso sino que la Justicia se haga cargo y los castigue ejemplarmente, porque no es suficiente la separación del cargo", dijo el ministro a los medios durante un acto en el departamento de Itapúa (sur).

La cartera de Interior removió a todos los agentes policiales de la Comisaría 21 de Colonia Torín, en el departamento de Caaguazú, donde ocurrió el intento de extorsión, informó el Ministerio en un comunicado.

Además, en el marco de la investigación iniciada a raíz de la denuncia de los dos turistas, la Fiscalía imputó a cuatro agentes y se incautó de varios objetos decomisados, como teléfonos móviles, un libro de novedades, un acta de procedimiento, notas de servicio y un automóvil.

La pareja brasileña, un hombre de 22 y una mujer 21 años, denunció que los agentes les retuvieron al presentar la documentación de su vehículo en formato digital.

Los policías paraguayos les amenazaron con la encarcelación si no pagaban 50.000 reales (unos 9.500 dólares) y los trasladaron el martes desde el departamento de Caaguazú hasta Ciudad del Este.

Allí, la joven cruzó a la localidad brasileña de Foz de Iguazú para retirar del banco el monto solicitado por los agentes, según un comunicado de la Fiscalía.

Los trabajadores del banco notaron el nerviosismo de la joven y se comunicaron con la Policía Federal de Brasil, quienes a su vez se pusieron en contacto con las autoridades paraguayas para informarles del proceder de los agentes de Caaguazú.

La Fiscalía investiga ahora la causa bajo los hechos de privación ilegítima de libertad y extorsión.