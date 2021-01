El Gobierno húngaro confirma la autorización de vacunas Sputnik V y AstraZeneca

EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS/Archivo

Budapest, 21 ene (EFE).- El Gobierno húngaro confirmó este jueves la autorización por parte de sus autoridades sanitarias de la vacuna rusa contra la covid Sputnik V y la británico-sueca AstraZeneca.

"La semana pasada, las dos vacunas recibieron la autorización provisional", explicó en rueda de prensa telemática el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, quien dejó entender que su Gobierno responsabiliza a las instituciones comunitarias por no poder comenzar la vacunación con AstraZeneca, ya que no ha recibido aún luz verde a nivel europeo.

"Hay que acelerar las autorizaciones, porque se trata de vidas. La autorización de AstraZeneca no ha llegado aún en la Unión Europea (UE)", afirmó el ministro, que adelantó que en cuanto llegue el fármaco, las autoridades húngaras comenzarán su uso.

Se espera que la UE autorice la vacuna británico-sueca la semana que viene y que a partir de febrero empiece a analizar la autorización de la rusa.

En ese sentido, Gulyás adelantó que el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, informará mañana al ejecutivo sobre sus negociaciones en Moscú sobre la posible compra de Sputnik V.

El Gobierno húngaro mantiene negociaciones con productores de fármacos en una serie de países para comprar más vacunas en grandes cantidades, ya que considera demasiado lento el suministro comunitario.

El país centroeuropeo, de 9,7 millones de habitantes, ha encargado a través de la Comisión Europea (CE) unas 18 millones de dosis, como para vacunar unas 8,8 millones de personas.

Hasta el momento, casi 2 millones de personas se han registrado en Hungría para ser vacunadas contra el coronavirus.

Aludiendo a la "lentitud" de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el Gobierno húngaro anunció hace unos días la compra de "millones" de unidades de la vacuna china SinoPharm.

"Si recibe la autorización (de las autoridades sanitarias de Hungría) en pocas semanas podría llegar un millón", dijo Gulyás, subrayando que las autoridades solo utilizarán los fármacos que resulten ser seguros y efectivos.

Según un sondeo reciente, publicado por el portal económico Napi.hu, solo el 1 por ciento de los húngaros se vacunaría con el fármaco chino, el 2 por ciento con el ruso y el 4 por ciento con el AstraZeneca, frente al 46 por ciento que confía en la vacuna Pfizer/BioNTech.

Hungría ha inmunizado hasta ahora a unas 130.000 personas con las vacunas de BioNTech/Pfizer y de Moderna, entre ellas, más de 120.000 médicos, enfermeros y trabajadores sanitarios.