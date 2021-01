El comité de sabios de Facebook revisará la prohibición permanente de Trump

Las cuentas de Donald Trump (en la imagen) en Facebook e Instagram fueron suspendidas indefinidamente después de que justificara el asalto violento al Capitolio el día en que las dos cámaras legislativas debían ratificar la victoria electoral del actual presidente Joe Biden. EFE/Doug Mills/Archivo

Nueva York, 21 ene (EFE).- El Consejo Supervisor de Facebook decidirá si se debe levantar la prohibición indefinida a Donald Trump para usar la plataforma social y emitirá recomendaciones sobre cómo proceder en caso de suspensión de cuentas de líderes políticos, informó este jueves el organismo independiente.

Este comité consultivo de sabios es financiado por Facebook pero hace dictámenes sobre ética y libertad de expresión de manera independiente en temas de alta repercusión.

En el caso de la prohibición permanente de Trump de Facebook e Instagram por incitar a la violencia que se desató el 6 de enero en el asalto al Capitolio, la multinacional ha decidido referir el caso a su Consejo Supervisor para que decida si deben levantar la moratoria al exmandatario estadounidense.

"Dada lo significativo del caso, creemos que es importante que el consejo revise y alcance un juicio independiente sobre si debe ser reafirmada (la suspensión). Hasta que no tengamos una decisión, el acceso de Trump continuará suspendido indefinidamente", indicó en un comunicado Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook y ex viceprimer ministro de Reino Unido.

"El Consejo Supervisor ha seguido de cerca los eventos en Estados Unidos y la respuesta de Facebook frente a ellos, y estamos preparados para proveer una evaluación rigurosa e independiente sobre la decisión de la compañía", indicó en un comunicado el comité asesor.

La suspensión de Trump será examinada por cinco miembros del órgano consultivo y la decisión alcanzada será debatida por los 40 miembros del consejo, que deberán alcanzar un consenso por mayoría.

Trump podrá presentar alegaciones al consejo, que también dará la oportunidad a otros portavoces de organizaciones o individuos de enviar comentarios. La decisión debería alcanzarse en menos de 90 días.

Además, Facebook ha solicitado "recomendaciones sobre política al consejo en caso de suspensiones cuando el usuario es un líder político", indica el comunicado.

Las cuentas de Trump en Facebook e Instagram fueron suspendidas indefinidamente después de que justificara el asalto violento al Capitolio el día en que las dos cámaras legislativas debían ratificar la victoria electoral del actual presidente Joe Biden, que este miércoles juró su cargo.

El asalto dejó cuatro manifestantes y un policía muertos y se dio después de que Trump arengara a sus partidarios y reiterara sus acusaciones de fraude electoral no basadas en pruebas y que divulgó en redes sociales.

Twitter emuló a Facebook y también hizo permanente su prohibición de Trump.