EEUU.- El Senado de EEUU ratifica a Avril Haines como directora de Inteligencia, la primera mujer en ocupar el cargo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Senado de Estados Unidos ha confirmado este miércoles por 84 votos a favor y 10 en contra el nombramiento de Avril Haines como directora de Inteligencia Nacional, lo que le convierte en la primera miembro del nuevo Gobierno del presidente, Joe Biden, en contar con el apoyo de la cámara y en la primera mujer en ocupar dicho puesto.



"Avril Haines ha sido la elección correcta para ocupar el puesto de directora de Inteligencia Nacional", ha remarcado el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien ha agradecido el apoyo mostrado por los republicanos y confía en que el resto de las propuesta de Biden sean avaladas en los próximos días.



"La nación está en crisis y necesitamos que el equipo del presidente Biden esté en su lugar lo más rápido posible", ha remarcado Schumer, consciente de que se pueden retrasar el resto de confirmaciones, hasta que se logre un acuerdo con líder republicano del Senado, Mitch McConnell, para compartir el control de la cámara.



Se espera que la propuesta de Biden para ocupar la titularidad del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, sea la siguiente en pasar el corte del Senado, adelantan medios estadounidenses.



Haines ha contado con el aval de todos los escaños de la bancada demócrata y parte y parte de los escaños republicanos, salvo diez de ellos, los de los senadores por Tennessee, Marsha Blackburn; por Iowa, Joni Ernst; por Utah, Mike Lee; por Kansas Roger Marshall; así como por los de Kentucky, Rand Paul; por Idaho, James Risch; por Tennessee, Bill Hagerty; por Missouri, Josh Hawley; y finalmente los del senador por Texas, Ted Cruz; y el de Indiana, Mike Braun.



"NO HEMOS HABLADO DE ÉL"



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha participado este miércoles en su primera rueda de prensa como portavoz del Gobierno en el que ha hecho un resumen de los primeros decretos que Biden ha ratificado a las pocas horas de asumir el cargo, y en la que ha prometido una relación basada en la "verdad" y la "transparencia" con los medios de comunicación.



Al ser cuestionada sobre la confianza del presidente Biden hacia el director del FBI, Christopher Wray, Psaki no ha sido especialmente clara y ha dejado un respuesta abierta a interpretaciones.



"No he hablado con él específicamente sobre el director del FBI, Wray, en los últimos días, pero retomaré la cuestión si hay algo más que transmitir", respondió.



Wray, designado en 2017 por Donald Trump para un mandato de diez años, ha sido muy cuestionado recientemente debido al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.