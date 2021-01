Decenas de muertos en doble atentado suicida en el centro de Bagdad

CentralMás de 20 muertos en doble atentado suicida en el centro de Bagdad Por Sabah ARAR =(Video+Infografía+Fotos)= Bagdad, 21 Ene 2021 (AFP) - Dos atacantes suicidas se inmolaron este jueves en el centro de Bagdad y mataron a más de 20 personas, informó el ministerio de Interior iraquí, en el primer ataque de este tipo en la capital en 18 meses.El atentado se produjo en un mercadillo de ropa de segunda mano en la plaza Tayaran, un punto muy concurrido de Bagdad. En esa misma plaza, un atentado suicida se cobró la vida de 31 personas hace tres años.Según explicó el ministerio de Interior a la AFP, un hombre activó su cinturón de explosivos en medio de un mercadillo de la plaza Tayaran, y cuando una multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo kamikaze detonó sus explosivos.El portavoz del ejército Yahya Rasool, informó por su parte que los dos kamikazes detonaron sus explosivos mientras estaban siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad.El último balance comunicado a la AFP por un responsable del ministerio del Interior da cuenta de más de 20 fallecidos y 40 heridos.Por su parte, los médicos se declaraban desbordados en la metrópolis de 10 millones de habitantes, donde el ministerio de Salud anunció que había puesto en alerta máxima al conjunto del personal médico de la capital. El lugar quedó lleno de charcos de sangre y pedazos de ropa, constató un fotógrafo de la AFP.Poco después de la explosión, al lugar acudieron rápidamente numerosas ambulancias, observaron periodistas de la AFP.El acceso a la plaza quedó bloqueado por varios soldados desplegados, para facilitar el trabajo del personal sanitario, que asistió a los heridos allí mismo, en medio del ensordecedor ruido de las sirenas.El ataque de este jueves no ha sido reivindicado pero recuerda al modus operandi del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que ocupó cerca de un tercio de Irak en 2014 y durante tres años, hasta que las autoridades anunciaron que habían retomado el control sobre la totalidad del territorio.Desde entonces, células yihadistas resisten, latentes, en zonas montañosas y desérticas del país. Sin embargo, el EI solo ha reivindicado hasta ahora ataques sin importancia, perpetrados generalmente por la noche contra posiciones militares en zonas aisladas, lejos de las ciudades.Los últimos atentados que dejaron varios muertos en Bagdad se remontan a junio de 2019. - Cita electoral - Como en 2018, el ataque coincidió con los preparativos de las autoridades de cara a la organización de unas elecciones legislativas, que en Irak suelen estar empañadas con la violencia.Las autoridades han propuesto aplazar las legislativas anticipadas, previstas en junio, hasta octubre, y así darle más tiempo a la Comisión Electoral para que organice los comicios. Que se aplacen o no depende de lo que vote el Parlamento.Por otro lado, el ataque coincidió con la reducción del número de soldados estadounidenses desplegados en Irak a 2.500, una disminución que "refleja el aumento de las capacidades del ejército iraquí", según el jefe del Pentágono, Christopher Miller.Esta reducción "no significa un cambio en la política de Estados Unidos", subrayó. "Estados Unidos y las fuerzas de la coalición permanecen en Irak para garantizar una derrota duradera" del grupo EI.Washington lidera una coalición internacional desplegada en Irak desde 2014 para luchar contra el EI, pero casi todas las tropas de los otros Estados de la coalición abandonaron Irak en 2020, cuando estalló la pandemia del nuevo coronavirus.mjg-sbh/vl/jvb/es