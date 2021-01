Coronavirus.- La primera dama de Zimbabue pide a las mujeres rezo y ayuno para "pedir a Dios" que "evite más calamidad"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La primera dama de Zimbabue, Auzillia Mnangagwa, ha hecho un llamamiento a las mujeres zimbabuenses a unirse a ella para tres días de rezos y ayuno para "pedir a Dios todopoderoso" que "evite más calamidad y sufrimiento" al país a causa de la pandemia de coronavirus.



Mnangagwa se ha dirigido a la población "como madre de la nación" y ha pedido a las mujeres que participen en esta iniciativa desde este jueves hasta el sábado. "Nuestro país ha visto muchas muertes por COVID-19 durante las últimas dos semanas. No hay familia que no haya sufrido la pérdida de sus seres queridos a causa de esta pandemia", ha lamentado.



"Humildemente pido a todas las mujeres que se comprometan a un periodo de tres días en el que ayunaremos y rezaremos para pedir la intervención divina que salve a la nación y a nuestro pueblo", ha dicho, antes de destacar que las mujeres del país "mantienen la unidad de la familia".



"Estando siempre sobre el terreno, somos custodias de los valores y las medidas que nos protegen al nivel de la unidad más pequeña de la sociedad", ha manifestado, al tiempo que ha vuelto a pedir rezos y ayuno para que Dios "dé su piedad y su gracia", según ha informado el diario zimbabuense 'The Herald'.



Por otra parte, ha pedido a la población que respete las medidas puestas en marcha por las autoridades, incluido el uso de la mascarilla, y ha incidido en la necesidad de que las mujeres "garanticen que todos los miembros de la familia saben cómo ayudar a los que han sido contagiados".



La primera dama de Zimbabue ha resaltado además que, dada la situación, "lo mejor es hacer ayuno y rezar de forma individual, cada uno en su casa". "Para aquellos que se congreguen en pequeños grupos permitidos por las restricciones, usen mascarilla y respeten el distanciamiento físico", ha remachado.



Las palabras de Mnangagwa llegaron horas después de que el presidente del país, Emmerson Mnangagwa, confirmara la muerte del ministro de Exteriores, Sibusiso Moyo, una de las figuras clave del golpe de Estado incruento de 2017 contra el entonces presidente, Robert Mugabe, a causa del coronavirus, en medio de un drástico repunte de los casos en el país africano.



Las autoridades de Zimbabue han confirmado hasta la fecha 29.408 casos de coronavirus, con 879 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).