Coronavirus.- Hungría se convierte en el primer país de la UE en aprobar la vacuna Sputnik V y la de Astrazeneca

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Hungría se ha convertido en el primer país miembro de la Unión Europea (UE) en aprobar el uso de la vacuna desarrollada en Rusia, conocida como Sputnik V, al tiempo que ha autorizado igualmente la utilización de la producida por AstraZeneca.



Según las informaciones recogidas por el portal húngaro de noticias Origo, Hungría podría convertirse así en el primer país de la UE en el que se llevan a cabo vacunaciones con estos fármacos. La vacuna de AstraZeneca está en uso en Reino Unido, pero la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no ha dado su visto bueno.



El director de la agencia reguladora de medicamentos de Hungría, Matyas Szentivanyi, ha resaltado que se ha dado una aprobación para uso de emergencia a la vacuna Sputnik V, ante las presiones del primer ministro, Viktor Orban, de cara al inicio de la campaña de vacunación.



El Gobierno húngaro, que está considerando también hacerse con la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm, ha argumentado que sin una aceleración de las vacunaciones no pueden retirarse gran parte de las restricciones, tal y como ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.



El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, realizará el viernes una visita a Moscú en la que podría abordar la compra de dosis de la vacuna, si bien las autoridades aún están revisando su eficacia, un paso necesario para su aprobación definitiva.



Las autoridades de Rusia presentaron el miércoles ante la UE una solicitud para el registro de la vacuna Sputnik V, tal y como desveló el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que estuvo detrás del desarrollo del fármaco.



La vacuna Sputnik V, cuestionada por científicos a nivel internacional por considerar que no ha superado las mismas pruebas y controles que otras, es gratuita y voluntaria, fue desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya con la financiación del RDIF.



Por su parte, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, apuntó el 8 de enero a que la vacuna de AstraZeneca puede recibir 'luz verde' a finales de mes, una vez la empresa ha hecho llegar la información que le requirió la agencia.



Las autoridades de Hungría han confirmado hasta la fecha 354.252 contagios por coronavirus, con 11.615 fallecidos, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados a través de su página web.