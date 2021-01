Coronavirus.- Esuatini prorroga dos semanas el confinamiento parcial por el coronavirus y prohíbe la venta de alcohol

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Esuatini, anteriormente conocido como Suazilandia, ha anunciado una prórroga de dos semanas del confinamiento parcial para contener la propagación del coronavirus y ha recalcado que durante este periodo estará igualmente prohibida la compra de alcohol.



El primer ministro del país, Themba Masuku, ha resaltado que las restricciones "era y sigue siendo un instrumento para proteger a Esuatini y a los que viven en el reino", si bien ha reconocido que "algunas de las restricciones y respuestas a la pandemia tienen un impacto sobre los Derechos Humanos".



"Pedimos comprensión y paciencia", ha señalado, antes de explicar que durante los doce días previos de restricciones "la pandemia no ha disminuido su ritmo", según un comunicado publicado por el Gobierno a través de su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha advertido de "graves consecuencias" de aquellos comerciantes que procedan a la venta de alcohol durante este periodoy ha lamentado que "muchos bebedores hayan ignorado la orden de consumir alcohol solo en casa".



"Una mente intoxicada no tiene la capacidad de pensar racionalmente y esto es peligroso en un momento en el que toda acción tiene una consecuencia", ha explicado. Previamente, la medida implicaba que no podía venderse alcohol durante el fin de semana.



Masuku ha denunciado agresiones a policías por parte de "grupos que eran dispersados por reunirse ilegalmente a vender alcohol" y ha añadido que varios vehículos policiales han sido "apedreados". "No podemos tolerar este comportamiento como nación", ha recalcado.



Asimismo, ha asegurado que las autoridades del país "permanecerán muy atentas" para evitar que esta prohibición de la venta de alcohol no derive en un auge del mercado negro, al tiempo que ha incidido en la necesidad de respetar el toque de queda, en pie entre las 20.00 y las 4.00 horas (hora local).



La ministra de Sanidad de Esuatini, Lizzie Nkosi, confirmó el miércoles 346 casos y 24 fallecidos por coronavirus durante las 24 horas previas, lo que sitúa los totales en 13.789 y 427 desde el inicio de la pandemia. Asimismo, dijo que hay 4.364 casos activos y cifró en 8.652 los recuperados.