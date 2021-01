Colombia.- Encuentran el cuerpo de dos personas en Colombia cuya desaparición estaría relacionada con las disidencias

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El cuerpo de dos personas ha sido encontrado este miércoles en Colombia, tras llevar más de una semana desaparecidas en un acción atribuida a las disidencias de las ya disueltas FARC, que también habrían asesinado a otras nueve personas junto a las víctimas cuyo cadáver ha sido encontrado en Nariño, en el suroeste del país.



La desaparición ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando un grupo de once personas salieron desde Tumaco, en Nariño, rumbo a Mosquera, en Cudinamarca, en una embarcación, cuando presuntamente habrían sido capturadas por las disidencias de la ya disueltas FARC, según ha detallado el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, en declaraciones recogidas por 'El Espectador'.



Tras ser capturados, habrían sido trasladados a un lugar indeterminado por el momento, donde habrían sido asesinados con disparos.



No obstante, a pesar de esta información preliminar, la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules ha asegurado que, hasta el momento, solo ha recibido la denuncia formal de tres desaparecidos en la zona.



Tras tener conocimiento de las desapariciones, las fuerzas de seguridad han iniciado un dispositivo de búsqueda, en el que "ya se han navegado más de 180 horas, son más de 670 kilómetros fluviales que se han recorrido, en búsqueda de elementos que permitan corroborar esta información", ha asegurado el comandante de dicha fuerza, Nayro Martínez.



Él mismo ha confirmado que se han encontrado por el momento dos cuerpos, los cuales han sido identificados y no pertenecen al grupo de las tres denuncias formales que han recibido sobre los desaparecidos.



Esta información contrasta con la proporcionada por Fajardo, que ha explicado que "hasta el momento solamente un cadáver ha podido ser recuperado e identificado plenamente. Se trataría de uno de los miembros de ese grupo de once personas que era oriundo de Buenaventura".



Mientras que estos datos, a su vez, contradicen los ofrecidos por las autoridades del municipio de Tumaco, que el martes confirmaron que se habían encontrado dos cuerpos que pertenecían al grupo de desconocidos.