Clippers y Sixers estrenan liderato; los "Big 3" debutan con derrota

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 21 ene (EFE).- Los Ángeles Clippers y los Filadelfia Sixers completaron jornada ganadora que les permitió estrenar el liderato en sus respectivas Conferencias del Oeste y el Este.

Mientras que los nuevos "Big 3" de los Brooklyn Nets no pudieron tener el debut soñado al caer derrotados en su visita a Cleveland, donde los Cavaliers, el exequipo del base Kyrie Irving, los sorprendió con un gran partido.

Por su parte, los Golden State Warriors dieron toda una exhibición de juego de ataque y arrollaron a los San Antonio Spurs.

El alero Kawhi Leonard tuvo 32 puntos y encabezó el ataque de los Clippers que superaron, sin problemas, 115-96, a los Kings de Sacramento y lograron la quinta victoria consecutiva.

Los Clippers, que tienen la mejor racha ganadora en lo que va de temporada, se colocaron con marca de 11-4 y al frente de la clasificación de la División Pacífico y Conferencia Oeste, que comparten con sus vecinos de los Lakers, que descansaron.

También hubo cambio de líderen la División Atlántico y en la Conferencia Este después de que los Sixers, con la aportación del pívot camerunés Joel Embiid que logró un doble-doble de 42 puntos y 10 rebotes, derrotasen por 117-109 a los Boston Celtics.

Los Sixers (10-5), que tienen marca de 8-1 en su campo, superaron en el primer lugar de la División Atlántico a los Celtics (8-5) y a los Milwaukee Bucks, que descansaron, en la Conferencia Este.

Aunque el escolta Jaylen Brown aportó 26 puntos y cinco rebotes, al final no pudieron evitar la derrota y confirmar que la ausencia del ala-pívot estrella Jayson Tatum, contagiado de covid-19, les pesa como una losa en su juego individual y de grupo.

Como les sucedió al alero Kevin Durant, Irving y el escolta James Harden, que jugaron juntos por primera vez y cayeron derrotados por 147-135, tras una doble prórroga, al no poder contrarrestar la inspiración encestadora del base Collin Sexton, quien regresó de una baja por lesión de cinco partidos y aportó 42 puntos, incluidos 15 en los 10 minutos extras que se jugaron.

Después de haber dado Durant y Harden dos exhibiciones encestadoras en los primeros partidos que disputaron en el Barclays Center, faltaba por ver cómo iban a funcionar con Irving, quien se había perdido siete encuentros por "motivos personales" que el equipo todavía no ha dado a conocer.

Irving solo dijo a los periodistas en su vuelta ayer, martes, para entrenar, que necesitaba tiempo para resolver algunos problemas y encontrar el equilibrio en su vida.

Mientras en el campo, de inmediato se vio que la química entre los "Big 3" no funciona todavía. Hubo momentos de descuido, falta de comunicación e incluso confusión cuando los jugadores de Brooklyn intentaron encontrar algo de cohesión en el tercer partido de Harden.

Durant lideró a Brooklyn con un doble-doble de 38 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias, mientras que Irving consiguió 37 tantos, como segundo máximo encestador.

Harden logró su segundo triple-doble desde que llegó a los Nets con 21 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, pero esta vez no evitó la derrota, la primera que sufre con su nuevo equipo.

Todo lo contrario de lo que sucedió con los Warriors (8-6) que cada día van a más. El base Stephen Curry aportó un doble-doble de 26 puntos, 11 rebotes y siete asistencias que lo dejaron al frente del ataque balanceado y ganador ante los Spurs a los que vencieron por un contundente 121-99.

Junto a Curry, que anotó cuatro triples de ocho intentos, otros tres jugadores de los Warriors tuvieron números de dos dígitos, incluido el pívot novato James Wiseman, que logró 20 tantos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Wiseman, de apenas 19 años, empieza a convertirse en un jugador espectacular y decisivo en el juego de los Warriors, que lograron el segundo triunfo consecutivo.

El pívot bahameño Deandre Ayton finalizó con un doble-doble de 26 tantos y 19 rebotes -mejores marcas de la temporada-, y llevó a los Phoenix Suns al triunfo a domicilio por 103-109 ante los Houston Rockets.

El base Chris Paul, que volvió a Houston por primera vez como jugador de los Suns, encestó 13 tantos, y llegó a los 19.004 como profesional, convirtiéndose en el jugador número 60 en la historia de la NBA en alcanzar los 19.000 y lo hizo ante 3.022 espectadores que asistieron al partido y que le dedicaron una gran ovación.

En otros resultados de jornada, Orlando Magic ganó a domicilio 96-97 a Minnesota Timberwolves con triple del base novato Cole Anthony cuando sonaba la bocina y que les permitió romper una racha de seis derrotas consecutivas.

Los Dallas Mavericks también vencieron como visitantes por 112-124 a Indiana Pacers y Atlanta Hawks derrotaron, 123-115, a Detroit Pistons.

La jornada también dejó los aplazamientos de los partidos entre Charlotte-Washington y Portland-Memphis, debido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA.