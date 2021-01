Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- El nuevo enfoque de Biden para la pandemia, los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y día de decisión del Banco Central Europeo.

Comienzo ocupado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó a revertir ayer algunas de las políticas de la Administración anterior casi inmediatamente después de la ceremonia de toma de posesión. Hoy comenzará a abordar la pandemia con órdenes de revisar y unificar la respuesta del país al brote. La reacción del mercado al cambio en la Administración ha sido positiva, con el índice S&P 500 que alcanzó un nuevo récord.

Solicitudes

Con la pandemia, que ha cobrado la vida de más de 400.000 estadounidenses, la Administración de Biden solo tendrá una muy breve luna de miel. A las 8:30 a.m., hora del este, cuando se publiquen los últimos datos de solicitudes de subsidio por desempleo, se conocerá otro elemento que permitirá apreciar el daño que está causando a la economía. Se espera que el número de personas que solicitaron beneficios se mantenga elevado después del sorpresivo aumento a cerca de 1 millón de la semana pasada. Las solicitudes continuas habrían subido a 5,3 millones.

Día de decisiones

No se espera que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie ningún cambio a su política ultra laxa cuando anuncie su última decisión a las 7:45 a.m. La presidenta de la entidad, Christine Lagarde, enfrentará preguntas sobre la respuesta del banco a la pandemia en la conferencia de prensa a las 8:30 a.m., a medida que se implementan una serie de medidas nuevas para frenar la propagación del virus. La canciller alemana, Angela Merkel, celebrará una conferencia de prensa más tarde, cuando el número de fallecidos supera los 50.000. Más temprano, los bancos centrales de Japón, Noruega y Turquía mantuvieron las tasas de interés sin cambios.

Mercados suben

Las acciones mundiales continúan moviéndose en una dirección y el índice MSCI World Index tocó más temprano un máximo intradiario. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico sumó 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,6%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,5% a las 5:50 a.m., mientras los inversionistas esperaban la última decisión del BCE. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura con una leve alza, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ubicaba en 1,089%, el petróleo caía y el oro se mantenía sin cambios.

También hoy...

Los datos de inicios de construcción de viviendas de diciembre en EE.UU. se publican a las 8:30 a.m., misma hora en que se conocerá la última perspectiva empresarial de la Fed de Filadelfia. El sector tecnológico, que recibió un impulso de los resultados de Netflix Inc., se someterá a otra prueba durante la jornada cuando Intel Corp. e International Business Machines Corp. reporten sus cifras financieras. PPG Industries Inc., Baker Hughes Co. y Northern Trust Corp. se encuentran entre las muchas otras empresas que anuncian resultados.

