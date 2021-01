Celebrar el carnaval de Río de Janeiro en julio es imposible, dice alcalde

IMAGEN DE ARCHIVO. Un trabajador de la escuela de samba Estácio de Sá camina en medio de la sede vacía de la escuela en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 27, 2020. REUTERS/Pilar Olivares

RÍO DE JANEIRO, 21 ene (Reuters) - El nuevo alcalde de Río de Janeiro dijo el jueves que no será posible celebrar el carnaval en julio, mientras la segunda ola de infecciones por coronavirus en Brasil cobra fuerza y el suministro de vacunas sigue siendo escaso en el mayor país de América Latina.

Eduardo Paes tuiteó que era consciente de los beneficios económicos y culturales que la celebración, originalmente prevista para febrero, aporta a la ciudad. Pero explicó que no hay forma de que se celebrara ni siquiera a mediados de año.

"Me parece sin sentido imaginar a esta altura que tendremos condiciones para realizar el carnaval en julio", dijo en un hilo de Twitter con fotos suyas disfrutando de anteriores celebraciones. "Me gustaría informar que no tendremos carnaval a mitad de año en 2021".

Brasil afronta una brutal segunda oleada de una pandemia que ha cobrado más de 200.000 vidas en el país, el segundo total más alto de decesos en el mundo después de Estados Unidos.

Mientras tanto, el gobierno está sometido a una presión creciente por la lentitud de su campaña de vacunación.

En septiembre, las escuelas de samba de Río decidieron retrasar las celebraciones. Las 13 mejores escuelas de samba de Brasil suelen desfilar por el Sambódromo ante unas 90.000 personas.

