Candidato indígena a presidencia Ecuador dice buscará impedir minería y ampliar plazos para deuda

Por Alexandra Valencia

QUITO, 21 ene (Reuters) - El dirigente indígena ecuatoriano Yaku Pérez aspira llegar a la presidencia del país andino con su propuesta de una consulta popular para impedir la minería metálica, en su afán de proteger las fuentes de agua y reemplazar esos potenciales ingresos con el desarrollo del agro y el turismo.

Pérez también buscará, si resulta electo en los comicios del 7 de febrero, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades multilaterales acepten extender los plazos para pagar el servicio de la deuda hasta que la economía de Ecuador se recupere de los efectos de la pandemia del coronavirus.

"No queremos que las huellas que ha dejado la minería, huellas imborrables, se repitan en Ecuador y por eso (desarrollamos) nuestra propuesta de que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería", dijo Pérez, en una entrevista con Reuters la noche del miércoles. "La alternativa no es la minería".

"La idea es llevar a consulta popular para que sean los ecuatorianos quienes den su consentimiento o no a la minería metálica en fuentes de agua, en zonas sensibles", añadió el dirigente indígena, un abogado de 51 años.

Ecuador está impulsando el desarrollo de proyectos mineros, cuyas exportaciones dejaron ingresos de 810 millones de dólares entre enero y noviembre del 2020, según datos oficiales.

En el país operan las minas de oro Fruta del Norte, a cargo de la canadiense Lundin Gold y de cobre Mirador, en manos de una subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan. Otros proyectos clave no han podido avanzar por la oposición de indígenas y ambientalistas, entre ellos Pérez, quien ha pedido en varias ocasiones una consulta popular en la provincia minera del Azuay.

En el último sondeo de la empresa Market, Pérez aparece como tercero entre los 16 candidatos a la presidencia del país, detrás del joven economista Andrés Arauz y del banquero Guillermo Lasso, pero su apoyo político será clave en un eventual balotaje, según analistas.

El dirigente indígena también buscará que los organismos multilaterales extiendan los plazos de los créditos otorgados al país y revisará las condiciones del acuerdo que Ecuador firmó el año pasado con el FMI por unos 6.500 millones de dólares, así como los contratos petroleros y de telefonía móvil.

"En estas condiciones al menos hasta salir de la emergencia económica y del COVID-19, queremos que se amplíen los plazos para poder pagar", explicó. "Primero curemos a Ecuador y luego paguemos".

La reactivación económica se dará con el desarrollo del sector turístico y la creación de unidades productivas para generar empleo, así como incentivos tributarios, explicó Pérez.

Pese a su crítica a las actividades extractivistas, el sector petrolero, una de las principales fuentes de ingresos del país, seguiría operando con normalidad, pero no permitirá nuevas concesiones, especialmente en las cercanías de la reserva ecológica del Yasuní, una de las de mayor biodiversidad del planeta.

"No vamos a cerrar las válvulas de la extracción petrolera. (Pero) no vamos a permitir que avance la frontera petrolera, en el caso de Yasuní hasta dónde está, no más de eso", dijo Pérez.

El combate a la corrupción es otro punto clave de su propuesta por lo que buscará que algunas leyes puedan recuperar bienes o cuentas de casos de sobornos en los últimos 20 años y dotar de un ambiente propicio para atraer inversiones.

"Cuando en un gobierno se vuelva a poner de moda la honradez (...) estamos convencidos que la gente de aquí y de afuera van a venir a invertir en el Ecuador", dijo. "La plata (dinero) alcanza cuando nadie se la roba".

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Marion Giraldo)