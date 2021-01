"Bum bum, tam tam", el funk convertido en el himno de la vacunación en Brasil

El artista brasileño MC Fioti posa para Efe el 20 de enero de 2021, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra Jr.

Sao Paulo, 21 ene (EFE).- El funk brasileño nació en las favelas, pero la canción "Bum bum, tam tam" traspasó todas las fronteras del país en 2017. Su letra osada y su ritmo pegadizo la convirtieron en una de las canciones más escuchadas de YouTube. Ahora, casi cuatro años después de su lanzamiento, el sencillo se ha alzado como el himno popular de la vacuna en Brasil.

Inesperadamente, "Bum bum, tam tam", que en español es algo como "culo, culo, tam tam", se ha convertido en la mayor propaganda a favor de la vacunación en Brasil, uno de los epicentros mundiales de la pandemia y cuyo presidente, Jair Bolsonaro, ha puesto en duda la eficacia de la inmunización.

La canción fue "rescatada" de forma espontánea por los brasileños hace apenas unas semanas, cuando el Gobierno de Sao Paulo presentó el pedido de uso con carácter de emergencia de la Coronavac, la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en asociación con el Instituto brasileño Butantan, uno de los mayores centros de investigación del país.

La semejanza sonora entre el "Bum bum, tam tam" y el Butantan hizo resurgir el éxito de MC Fioti, un joven de 26 años que ha transformado su famoso funk -el primero en Brasil en alcanzar 1.000 millones de visualizaciones en YouTube- en una oda a la vacunación.

"Tengo la sensación de haber participado en la vacuna. Vivimos un año muy precario, sufrimos mucho y estoy feliz de transmitir información a las personas o influir en ellas. Nuestra salvación está en la vacunación", asegura MC Fioti en una entrevista a Efe en su estudio de grabación, en Sao Paulo.

Tras el furor desatado con la aprobación del uso de emergencia de la Coronavac, MC Fioti decidió realizar una adaptación de su canción para alentar a la vacunación, la cual será lanzada este viernes en Brasil. El videoclip fue grabado en el mismísimo Instituto Butantan.

"La vacuna envolvente que mueve con la mente / de quien está presente. La vacuna saliente / va a curar mucha vida y salvar mucha gente. Ven acá vacuna, tam / Ven acá vacuna tam tam tam", dice la letra actualizada de la canción.

EL FUNK, UN GÉNERO POLÉMICO ALIADO DE LA VACUNACIÓN

"¿Sabes cuando haces algo por el pueblo? Esa es la sensación que estoy teniendo a través del funk", confiesa MC Fioti, quien cuenta con varios discos de Diamante y uno de Platino.

El funk brasileño nació en la década de los noventa en las favelas de Río de Janeiro como ritmo y relato de la vida de los jóvenes de las zonas más pobres y deprimidas de la Ciudad Maravillosa.

Sus letras retrataban la realidad de las periferias del país, como la violencia y el narcotráfico, y por ello el género quedó estigmatizado entre las clases más acomodadas de Brasil. Pero con el paso de los años fue evolucionando y ganó terreno en todas las esferas de la sociedad, convirtiéndose en uno de los géneros más escuchados del país.

Ahora, gracias al "Bum bum, tam tam", el funk se ha vinculado también "a la medicina y a la ciencia" y se ha transformado en un arma de combate al negacionismo liderado por Bolsonaro, quien llegó a ironizar con los efectos adversos de la vacuna y sugirió que podrían transformar a las personas en caimanes.

"Muchas personas no creen (en la vacuna). Hay gente que cree que nos vamos a convertir en un caimán. Eso no existe, es mentira, pero las personas creen que sí porque lo implantaron", recalca.

Y agrega: "La importancia está en eso, en el mensaje. Ayer no creías (en la vacuna), pero eres mi fan, sigues mi trabajo y el mensaje que te paso es: 'Auténticamente hablando, vacúnate'".

"SEBASTIAN BACH, TU FLAUTA ESTÁ HACIENDO HISTORIA"

La flauta que funciona como base de "bum bum, tam tam" es un fragmento alterado de una composición del alemán Johann Sebastian Bach.

Hasta entonces, MC Fioti nunca antes había escuchado hablar de Bach. Descubrió su nombre una noche por casualidad mientras investigaba un disco del rapero estadounidense Dr.Dre, uno de sus ídolos y quien ya había usado algunas composiciones alteradas del alemán como base de sus producciones.

"Estaba buscando de dónde Dr.Dre sacaba el ritmo de sus canciones. Ese día encontré una canción que sampleaba a Sebastian Bach. ¿Y quién es Sebastian Bach? Escribí su nombre, fui a YouTube y vi ese hombre con ese perfil bien clásico, de los antiguos, y dije: 'Este hombre es importante'. Empecé a buscar, a buscar y llegué a la flauta" de la composición de Bach, cuenta.

Mc Fioti bajó entonces la partitura y la transformó en algo nuevo. Su composición, asegura, fue "totalmente natural", como también lo fue el resurgimiento de la canción como himno informal de la vacunación en Brasil.

"¡Gran Sebastian Bach! Muchas gracias. Tu flauta está haciendo historia", celebra.

Alba Santandreu