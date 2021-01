Barnier pide a Londres una solución "inteligente" para su embajador

EFE/EPA/JOHN THYS/Archivo

Dublín, 21 ene (EFE).- El exnegociador comunitario del Brexit, Michel Barnier, pidió este jueves al Reino Unido que proceda con "cuidado" respecto a su negativa a reconocer el estatuto diplomático que corresponde a la delegación de la Unión Europea (UE) en Londres.

"Espero que, juntos, podremos encontrar una solución inteligente y objetiva a esta cuestión", declaró el político francés en una videoconferencia con los medios irlandeses, después de recibir el premio de "personalidad europea del año" que concede la ONG dublinesa European Movement Ireland.

Tres semanas después de cerrarse definitivamente el Brexit, el Gobierno británico y Bruselas están sumidos en una disputa por el estatuto del embajador comunitario en Londres, Joao Vale de Almeida, pues las autoridades se niegan a concederle plena jerarquía, según reveló este jueves la BBC.

"Tienen que proceder con cuidado. Sabemos que la situación actual ya no es como antes, pero, a veces, el Reino Unido interpreta a su manera las cosas y habla de la UE como si fuera una organización internacional, pero no somos una organización internacional como otras", subrayó Barnier.

Después de haber negociado durante casi cuatro años la salida británica y la relación con ese país una vez fuera de la UE, Barnier ocupa desde el lunes el puesto de consejero especial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para la futura relación con el Reino Unido.

"No somos una organización cualquiera. Somos -insistió- una unión de la que el Reino Unido formó parte durante casi 48 años. Creo que sería aconsejable que Londres ofrezca una solución inteligente".

Durante su intervención, Barnier repitió en varias ocasiones que las "cosas no pueden ser como antes", en referencia a las dificultades iniciales que está planteando este divorcio para las dos partes, cuya nueva relación se rige a partir del Acuerdo de Salida de 2019 y del Tratado Comercial y de Asociación (TCA) post Brexit alcanzado la pasada Nochebuena.

En concreto, Barnier abordó los problemas que está causando la nueva burocracia del Brexit introducida para controlar los bienes que llegan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido, que está provocando desabastecimientos en los supermercados de la provincia británica y trastornos a los transportistas.

En este sentido, dijo que no habrá, como medida de alivio temporal, derogación alguna" de las nuevas normas comunitarias, por las que Irlanda del Norte permanece alineada con las reglas del mercado único comunitario para evitar una frontera dura con Irlanda, clave para el proceso de paz y las dos economías de la isla.

"BREXIT ES BREXIT", RECORDÓ BARNIER

De esta manera, Irlanda del Norte sigue sujeta a las normas aduaneras del mercado interior, lo que obliga a las autoridades a efectuar los controles correspondientes de mercancías procedentes de Gran Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra) en los principales puntos de entrada de la región, como los puertos de Belfast o Larne.

Eso se está traduciendo en una carga considerable de burocracia, lo que está provocando retrasos en la cadena de suministros y escasez de ciertos productos.

"Brexit es Brexit, las cosas ya no son como antes (...) El Reino Unido decidió salir de la UE de manera unilateral y abandonar el mercado único y la unión aduanera", recordó Barnier.