Baloncesto.-El Valencia sigue de capa caída lejos de La Fonteta

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Valencia Basket encajó una nueva derrota a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga 2020-2021 después de perder con claridad 90-77 este jueves en su visita al Asvel Villeurbanne francés, equipo de la zona baja, principalmente por culpa de un mal cuarto final.



El conjunto 'taronja' aspiraba a afianzarse entre los ocho primeros de la clasificación aprovechando el desplazamiento al penúltimo clasificado, pero al igual que le sucediese en La Fonteta, este rival se le atragantó y aunque en su pabellón logró escapar de la derrota, esta vez no corrió tanta suerte.



El equipo lionés venía de una meritoria victoria en El Pireo y con ese refuerzo anímico y la mayor fortaleza que suele ofrecer en su Astroballe, donde ya habían caído rivales de entidad como el Barça o el Maccabi y el CSKA había sudado, torpedeó el objetivo de los de Jaume Ponsarnau aunque no fue hasta el último cuarto cuando se desenredó a su favor un choque hasta entonces igualado.



Valencia Basket quería romper su mala racha de cuatro derrotas consecutivas como visitante, pero ya desde el inicio se dio cuenta que no lo tendría sencillo, sobre todo porque no encontró el ritmo en ataque, donde sigue echando mucho de menos a Bojan Dubljevic. En Lyon, donde tampoco ayudó la baja de Prepelic, sólo Kalinic (18) y Williams (11) superaron la decena de puntos en un choque donde tampoco tuvo puntería desde el triple (5/14).



Así, nunca fue capaz de mandar en el electrónico ante un Asvel que fue encontrándose mejor con el paso de los minutos y que tomó el mando tras un buen segundo cuarto (40-34). Tras el descanso, los de Ponsarnau parecieron salir con las 'pilas cargadas' y firmó un parcial de 2-11 para darle la vuelta al partido, pero se volvió a atascar en ataque y llegó por detrás a los diez minutos finales (61-54).



Y ahí los locales sí supieron apretar, sobre todo al inicio con un 9-2 de parcial que les puso por encima de los diez de ventaja (70-56). Los visitantes acusaron el golpe y su falta de reacción fue castigada por su rival que rozó la veintena de renta, una diferencia ya irrecuperable.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 90 - VALENCIA BASKET, 77 (40-34, al descanso).



--EQUIPOS.



ASVEL VILLEURBANNE: Walton Jr (10), Cole (8), Lighty (10), Yabusele (12) y Bako (4) --quinteto inicial--; Kahudi (5), Diot (9), Fall (2), Strazel (6), Hayes (7) y Howard (17).



VALENCIA BASKET: Van Rossom (9), Vives (5), Kalinic (18), Williams (11) y Tobey (9) --quinteto inicial--; Pradilla (7), Labeyrie (5), San Emeterio (2), Hermannsson (9) y Sastre (2).



--PARCIALES: 17-17, 23-17, 21-20 y 29-23.



--ÁRBITROS: Lamonica, Mogulkoc y Nedovic. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Astroballe.



--HORA: 20.45/DAZN.